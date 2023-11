PHOENIX

Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen): Grundrecht auf Asyl unumstößlich

Karlsruhe/Bonn (ots)

Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, bekennt sich unmissverständlich zum Grundrecht auf Asyl. "Das Grundrecht auf Asyl ist für uns ganz fest und unumstößlich, das ist sehr klar für uns Bündnis90/Die Grünen", sagte Haßelmann gegenüber phoenix bei der Delegiertenkonferenz ihrer Partei in Karlsruhe. Dafür brauche es aber ein "gemeinsames europäisches Asylsystem, auf das sich alle europäischen Länder verständigen", so Haßelmann. Das sei schwierig, aber wer so tue, als gebe es einfache Antworten, ignoriere die Realität auf der Welt: "Die Konflikte sind riesig. Menschen fliehen vor Krieg und Konflikten."

Für Haßelmann sind "Humanität und Ordnung, Solidarität und immer auch Menschlichkeit" die "Leitschnur" für Die Grünen bei der Migration. Darum müssten insbesondere die Kommunen finanziell unterstützt werden, denn dort finde die Integration statt. Mit Blick auf die noch anstehende Diskussion zur Migrationspolitik auf dem Parteitag sagt sie: "Die humanitäre Flüchtlingspolitik ist vielen bei uns an der Basis ein wirklich großes Anliegen und ein Herzensthema." Deswegen zeigte sie sich zuversichtlich, dass "wir das gemeinsam am Ende tragen".

