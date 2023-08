PHOENIX

phoenix live: Festveranstaltung des Deutschen Bundestages zum 75. Jahrestag der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rats - Freitag, 1. September 2023, ab 10.45 Uhr

Bonn (ots)

Der Deutsche Bundestag erinnert am Freitag, den 1. September 2023, in einer Festveranstaltung im Bonner Museum Koenig an die konstituierende Sitzung des Parlamentarischen Rats vor 75 Jahren. Am 1. September 1948 hatte sich der Parlamentarische Rat nach einer Feierstunde im Zoologischen Museum Koenig in der Aula der Pädagogischen Akademie in Bonn konstituiert und anschließend den 72-jährigen NRW-Landtagsabgeordneten Konrad Adenauer zum Vorsitzenden gewählt. Der Parlamentarische Rat, bestehend aus 61 Männern und vier Frauen, die von ihren Landtagen entsendet wurden, hatte den Auftrag, eine Verfassung für einen neu zu gründenden westdeutschen Staat zu erarbeiten. Das Ergebnis war das deutsche Grundgesetz, auf dessen Grundlage im Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde.

phoenix überträgt die einstündige Feierstunde des Bundestags im Museum Koenig ab 10.45 Uhr live. Erwartet werden Reden der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner, des Bundesratspräsidenten und Ersten Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher sowie des Bundespräsidenten a.D. Joachim Gauck. Im Anschluss an die Feierstunde findet eine Begegnung der staatlichen Repräsentanten mit Jugendlichen statt. Daran anschließend will Bundeskanzler Olaf Scholz ein Statement abgeben, dass phoenix ebenfalls zeigen wird. phoenix-Reporterin vor Ort ist Constanze Abratzky.

