EU-Parlamentspräsidentin Metsola: Treffen in Moldau sendet Botschaft der Stärke

Bonn/ Bulboaca (ots)

Am Rande des Gipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs in Moldau hat EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betont, das Treffen in unmittelbarer Nähe zur Ukraine sende eine "Botschaft der Stärke". Bei phoenix sagte Metsola: "Die 50 Regierungschefs aus der Europäischen Union und Europa treffen sich hier mit einer gemeinsamen Botschaft: Russland muss aus der Ukraine herausgehen." Man könne diese Herausforderungen nur angehen, wenn man gemeinsame Antworten liefere. Alle Themen, die man beim Gipfel diskutiere, drehten sich um die Verpflichtung, solidarisch zu sein gegenüber der Ukraine und ihr zu helfen. Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der ebenfalls am Gipfel teilgenommen hatte, habe man gute Nachrichten gehabt. "Ich habe ihm mitgeteilt, dass es positive Nachrichten gibt. Das Europaparlament hat heute abgestimmt über ein beschleunigtes Gesetz für Munition, das bedeutet, 500 Millionen Euro an die Ukraine, um die Verteidigung zu stärken", sagte Metsola.

Auf die Frage, ob die EU Moldau auch gegen hybride Angriffe unterstütze, sagte Metsola: "Es gibt natürlich hybride Angriffe, in Belarus, in den baltischen Ländern, in vorherigen Wahlen haben wir es gesehen, in Europa. Sind wir bereit, die entsprechenden Schritte zu gehen, zum Beispiel, was die Infrastruktur betrifft, zum Beispiel die technologische Ausweitung und auch die Gespräche mit den großen Technologiekonzernen, dass wir Moldau schützen können? Unsere Antwort ist ganz klar: Ja."

