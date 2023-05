PHOENIX

Deniz Yücel: Wahlsieg Erdogans wird Türkei für lange Zeit in Dunkelheit hüllen

Berlin/Bonn (ots)

Der deutsch-türkische Journalist und Publizist Deniz Yücel sieht auf die Türkei dunkle Zeiten zukommen, falls der amtierende türkische Präsident Erdogan und seine Partei die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai gewinnen sollte. Wenn Erdogan "sich auf diese oder jene Weise an der Macht halten sollte, wird sich für lange Zeit Dunkelheit über das Land legen", sagte Yücel im Interview mit dem Fernsehsender phoenix anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Pressefreiheit. Viele junge, gut ausgebildete Türken, die ihr Land eigentlich nicht verlassen wollten, seien entschlossen, auszuwandern, wenn es eine weitere Amtszeit Erdogans geben sollte. "Die Türkei wird einen furchtbaren Aderlass erleiden", zeigte sich Yücel überzeugt. Die Opposition habe bei diesen Wahlen aber "sehr gute Chancen", die Wahlen zu gewinnen. Die Türkei habe eine lange demokratische Tradition und er vertraue darauf, dass das demokratische Bewusstsein der türkischen Bevölkerung dazu führen werde, dass das Regime es nicht leicht haben werde, die Wahl zu manipulieren, so Yücel, der von Februar 2017 bis Februar 2018 wegen angeblicher "Terrorpropaganda" in türkischer Untersuchungshaft gesessen hatte.

Am Beispiel der Unterdrückung der freien Presse in Russland könne man gut aufzeigen, so Yücel, dass Russland mit Beginn des Überfalls auf die Ukraine "von einem autoritären Regime zur Diktatur" übergegangen sei. Die wenigen Nischen an freier Berichterstattung, die es in Russland noch gegeben habe, seien mit dem Beginn des Krieges beseitigt worden. Viele Journalisten seien geflohen. Jetzt würden sogar kritische Berichte in den Sozialen Medien verfolgt.

