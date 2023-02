PHOENIX

phoenix-Sondersendung: Rede des US-Präsidenten Joe Biden zur Lage der Nation - 8. Februar 2023, ab 0.45 Uhr

phoenix überträgt in der Nacht zum kommenden Mittwoch, 8. Februar 2023, die Rede des US-Präsidenten Joe Biden zur Lage der Nation. In der State of the Union Address gibt der US-Präsident zur besten Fernsehsendezeit traditionell einen Ausblick auf seine Politik im neuen Jahr. Es ist die erste große Rede Bidens an die US-Amerikaner seit den Zwischenwahlen im November und dem Verlust der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus. Es wird erwartet, dass Biden sich zur Anhebung der Schuldenobergrenze, zu Sozialprogrammen und zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußert.

Den Auftakt zum phoenix-Sonderprogramm zu diesem politischen Großereignis bildet am Dienstagabend die phoenix runde (22.15 Uhr und 00.00 Uhr). Anke Plättner unternimmt mit ihren Gästen, u.a. mit dem FDP-Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit, Michael Link, und der US-Journalistin Soraya Nelson, einen Ausblick auf die bevorstehende Rede sowie auf Präsident Bidens bisherige Innen- und Außenpolitik.

Um 00.45 Uhr begrüßt phoenix-Moderator Aydogan Makasci die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Live-Sondersendung aus dem Bonner phoenix-Studio. Seine Gäste sind die Politikwissenschaftlerin und US-Expertin Sarah Wagner (Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz) sowie der in Deutschland lebende US-Journalist Erik Kirschbaum. Aus den USA meldet sich in einem Live-Schaltgespräch der ARD-Korrespondent Torben Boergers.

Ab 1.30 Uhr sendet phoenix zwei aktuelle Dokumentationen über die USA. In dem ZDF-Film Gun Nation - Amerikas tödlicher Waffenwahn (1.30 Uhr) von Sabrina Van Tassel geht es um die eskalierende Waffengewalt in den USA und die immer weiter steigenden Opferzahlen. Die zweite Dokumentation Geschäft mit der Angst - Prepper in den USA (2.15 Uhr) von DW-Reporterin Ines Pohl taucht in die bizarre Welt der Prepper ein, die sich auf vermeintlich drohende Kriege oder Naturkatastrophen vorbereiten, indem sie Vorräte horten oder sich Bunker in den Garten bauen.

Um 2.30 Uhr setzt phoenix seine Live-Sondersendung zur bevorstehenden Rede fort. Aydogan Makasci meldet sich erneut mit seinen Gästen aus dem Bonner phoenix-Studio. Gegen 3.00 Uhr schaltet phoenix live nach Washington zur erwarteten ca. 40 minütigen Rede Bidens und zur anschließenden Gegenrede einer Vertreterin oder eines Vertreters der Republikaner. Die Ansprachen können bei phoenix in deutscher Synchron-Übersetzung oder im Originalton verfolgt werden. Im Anschluss werden Aydogan Makasci und seine Gäste die wichtigsten Aussagen des US-Präsidenten und seiner Gegenrednerin oder seines Gegenredners analysieren und einordnen. Das Sonderprogramm endet gegen 4.30 Uhr am Mittwochmorgen.

