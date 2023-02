PHOENIX

phoenix persönlich: Russland-Kenner Michael Thumann zu Gast bei Inga Kühn

phoenix, Freitag, 03. Februar 2023, 18.00 Uhr

In dieser Ausgabe von "phoenix persönlich" äußert sich der Moskauer ZEIT-Korrespondent, Michael Thumann, im Gespräch mit Inga Kühn zu der Frage, was Wladimir Putin antreibt, wie viel Rückendeckung er im eigenen Volk hat und was von seinen Atomdrohungen zu halten ist.

"Ich glaube, dass Putin jemand ist, der am Ende ruchlos genug wäre, die Atombombe einzusetzen", sagt der Leiter des Moskauer Büros der ZEIT Michael Thumann. "Ich glaube nur, dass derzeit nicht der Moment da ist und dass er derzeit tatsächlich damit einfach droht, weil er genau weiß, dass das bestimmte Wirkungen hat, insbesondere natürlich auf Deutschland, aber auch auf andere Europäer, weil wir ja in unmittelbarer Nähe des Konfliktgeschehens sind und insoweit setzt er es bisher einfach als politische Waffe ein." Für den Fall, dass Putin in Russland seine "persönliche Macht" bedroht sehe, schließt Thumann nicht aus, dass er "im Gefechtsfeld, im begrenzteren Rahmen" zur taktischen Atomwaffe greifen könnte.

Auf die Frage, was nach Putin kommt, antwortet Thumann: "Zunächst mal keine Demokratie". Thumann geht davon aus, dass es zunächst zu einem "wirklich großen Machtkampf" kommen würde, da es bisher keinen "natürlichen Nachfolger" gebe. Am Ende würde ein "autokratischer Herrscher" das Land weiter autoritär regieren, so Thumann, immer mit der Begründung, dass es sonst auseinanderfiele. Dafür würde er keine Anzeichen sehen, sagt Thumann. "Aber diese Zerfallsformel wird immer wieder bemüht, um autoritäre Herrschaft zu begründen. Was ich glaube, ist, wenn Putin ginge, könnte dieser Krieg sehr, sehr schnell beendet werden, weil jeder andere Herrscher - autoritär oder weniger autoritär - könnte sagen, das war sein Krieg und wir versuchen es jetzt mal ganz anders."

