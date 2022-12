PHOENIX

Europaparlament live, EU-Gipfel, Europa-Dokus und Europapolitiker im Gespräch - die phoenix-Europawoche vom 12. bis 16. Dezember 2022

In der letzten regulären Programmwoche vor dem Weihnachts- und Neujahrsprogramm widmet phoenix sich vom 12. bis 16. Dezember 2022 umfassend dem Thema Europa. "Die EU in einer multipolaren Welt" - so die Überschrift der Europa-Woche. Auf dem Programmplan stehen Live-Übertragungen von EU-Parlamentsdebatten, Live-Schalten und Pressekonferenzen vom EU-Gipfel in Brüssel, diverse Europa-Dokumentationen und Korrespondentenberichte sowie eine Vielzahl an Gesprächen mit europäischen Politikern. Dazu gibt es auf den Socialmedia-Kanälen von phoenix kurze Erklärfilme zu den EU-Verträgen sowie historische Archivschätze in den Mediatheken von ARD und ZDF zur Entstehung und Geschichte der Europäischen Union.

"phoenix zeichnet in dieser Woche in allen Genres und auf allen Ausspielwegen und Plattformen ein großes und komplexes Bild der Europäischen Union. Wer Bescheid wissen will über die Europäische Union, ihre aktuelle Politik und ihre Reaktionen auf die vielfältigen Krisen dieser Zeit, der ist bei phoenix richtig. Mehr Berichterstattung über die EU und europäische Politik als bei phoenix gibt's sonst nirgendwo im deutschen Fernsehen", so die Programmgeschäftsführerinnen Michaela Kolster und Eva Lindenau.

Den Auftakt macht an jedem Morgen die Sendung phoenix vor ort, in der an jedem Tag dieser Programmwoche ein Europa-Thema durch einen Auslandskorrespondenten beleuchtet wird. Am Montagabend folgt die Sendung unter den linden (22.15 Uhr), die an diesem Tag aus Straßburg kommt. Michaela Kolster hat die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley (SPD) und den Europaabgeordneten Daniel Caspary (CDU) zu Gast. Am Dienstag (13.12.) und Mittwoch (14.12.) überträgt phoenix Plenar-Debatten des Europaparlaments ab 9.00 Uhr live im TV (Dienstag) bzw. in HbbTV (Mittwoch) sowie auf YouTube. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Debatten zu Repower EU und zur Energie-Effizienz sowie zum bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel. phoenix-Reporterin Ines Arland meldet sich zuvor jeweils ab 8.45 Uhr mit zwei EP-Abgeordneten zum 15-minütigen Live-Europatalk aus dem EU-Parlament. Ihre Gäste sind am Dienstag Markus Pieper (MEP/ CDU/EVP) und Claudia Gamon (RENEW/NEOS/Österreich) zum Thema erneuerbare Energien und am Mittwoch Prof. Angelika Niebler (MEP/Vorsitzende der CSU-CDU Gruppe im EP/EVP) und Prof. Zdzislaw Krasnodebski (MEP/Pis/EKR /Polen) zum EU-Gipfel im HbbTv.

Am Mittwoch beschäftigt sich auch der Deutsche Bundestag mit dem EU-Gipfel. Auf der Tagesordnung steht eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers Olaf Scholz sowie eine anschließende Aussprache - phoenix ist live dabei.

Am Mittwoch und Donnerstag berichtet phoenix live vom EU-ASEAN-Gipfel und vom EU-Gipfel in Brüssel. Dorstep-Statements, die Pressekonferenzen des EU-Vorsitzlandes Tschechische Republik, des Ratspräsidenten Charles Michel, der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die Pressebriefings des Bundeskanzlers zeigt phoenix live und in Zusammenfassungen in phoenix der tag. Der EU-Gipfel wird auch Thema der phoenix runde (Donnerstag, 22.15 Uhr) mit Alexander Kähler und seinen Gästen sein.

Ebenso vielfältig wie die aktuelle Live-Berichterstattung ist das Doku-Programm in der Europa-Woche - immer um 18.00 Uhr sendet phoenix in dieser Woche eine Europa-Dokumentation: Am Montag ist es die ARD-Doku "Wie werden wir die Kriege los?", am Dienstag geht phoenix in der ZDF-Doku "Sauber in die Zukunft starten - Wasserstoff für die Energiewende" der Frage nach, wie sich unser Land unabhängig von Öl und Gas machen kann. Mittwoch geht es in der ZDF-Doku "Grünes Geld" um fragwürdige Geschäfte mit vermeintlich nachhaltigen Vermögens-Anlagen, am Donnerstag fragt die ZDF-Doku "Durstiges Land - Europas neue Trinkwassernot", wie künftig die Versorgung mit sauberem Wasser gelingen kann.

