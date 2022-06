Bauernverbands-Präsident Rukwied: Gas priorisieren - Verzicht auf Dünger gefährdet Ernährungssicherheit

Bonn (ots) - "Es ist wirklich an der Zeit, so viel wie irgend möglich so schnell wie irgend möglich zu tun", fordert die Transformationsforscherin Prof. Maja Göpel mit Blick auf den Klimawandel und das Artensterben. "Aber das heißt nicht, dass der Knopf an- oder ausgeht. Komplexe Systeme sind in einer ständigen ...

mehr