PHOENIX

Unions-Fraktionsvize Wadephul schließt deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine im "laufenden Krieg" aus

Bonn (ots)

Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion Johann Wadephul (CDU) schließt Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin aus. "In so einen bewaffneten Konflikt direkt Waffen hineinzuliefern - das ist nicht die Position der CDU/CSU-Fraktion", sagte der CDU-Politiker im phoenix-Interview. "Wenn man Waffen hätte liefern wollen, dann hätte man das früher machen können. Jetzt geht es nicht mehr. Es ist ein laufender Krieg." Deutschland stehe der Ukraine jedoch sehr geschlossen mit Sanktionen bei.

Wadephul betonte die Notwendigkeit eines geschlossenen Auftritts des Westens. Die militärische Bedeutung liege darin, als NATO zusammenzustehen und das Bündnisgebiet zu verteidigen. "Dafür werden jetzt alle Kräfte entlang der gesamten NATO-Ostgrenze verstärkt werden", kündigte er an. Für Deutschland habe dieser Ausbau weitreichende Folgen. "Wir werden für die Bundeswehr sehr viel mehr Mittel brauchen, finanzielle Mittel, und wir brauchen mehr Personal." Deutschland müsse wieder in der Lage sein, sich selber zu verteidigen. "Das ist die bittere Realität im 21. Jahrhundert."

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell