phoenix live: Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen - Sonntag, 17. Oktober 2021, ab 13.00 Uhr

Bonn (ots)

Am Sonntag tritt in Berlin der Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen zusammen, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zu entscheiden. Der Länderrat ist das höchste beschlussfassende Gremium von B'90/Grünen zwischen den Bundesdelegiertenkonferenzen. Der Länderrat kommt im Westhafen Event & Convention Center (WECC) in Berlin-Moabit zusammen.

phoenix berichtet ab 13.00 Uhr live aus dem WECC. Die Kommentierung des Grünen-Treffens übernimmt Katharina Kühn. phoenix-Hauptstadtkorrespondent Erhardt Scherfer führt Interviews mit Parteimitgliedern. Es werden Reden der beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck erwartet, die das Ergebnis der Sondierungsgespräche mit SPD und FDP vorstellen werden und bei ihren Parteimitgliedern für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen werben.

