Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): "Dieses Votum ist auch klares Votum für mich"

Bonn (ots)

Bonn/Berlin, 26. September 2021. Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, sieht sich nach dem Wahlsieg der SPD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auch persönlich bestätigt. "Natürlich bin ich froh, nachdem ich mich das erste Mal einer solchen Bürgerwahl als Spitzenkandidatin gestellt habe, dass dieses Votum auch ein klares Votum für mich ist", so Schwesig im phoenix-Interview. 2017 hatte Schwesig das Amt von Erwin Sellering übernommen, der krankheitsbedingt aus dem Amt des Ministerpräsidenten ausscheiden musste.

Das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern sieht sie als Bestätigung der Politik unter der Führung der SPD: "Wir haben uns wirtschaftlich gut entwickelt, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen trotz Pandemie, der soziale Zusammenhalt ist gestärkt worden, wir haben in die Bildung investiert, wir schützen unsere Umwelt und Natur", so Schwesig. "All diese Themen wollen wir noch stärker voranbringen."

Die Zugewinne der SPD bei der Bundestagswahl mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz begrüßt Schwesig: "Ich bin sehr froh, dass er es geschafft hat, die SPD wieder in Deutschland zum Strahlen zu bringen und dass wir ein Ergebnis haben, wo wir zugelegt haben."

