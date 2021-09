PHOENIX

Sarna Röser von "Die Jungen Unternehmer": Wir müssen jetzt alle Fesseln sprengen

Vor dem heutigen Gipfel der Jungen Unternehmer zeigt sich die Bundesvorsitzende des Verbands, Sarna Röser, im phoenix-Interview couragiert: "Wir wollen die Ärmel hochkrempeln und auf Wachstum setzen." Viele Unternehmen haben in der Corona-Krise und vor allem unter den Lockdowns sehr gelitten. Mit ihrem Verband will sich Röser nun für Entlastungen für den deutschen Mittelstand einsetzen und so die Wirtschaft unterstützen. Bei phoenix wünscht sie sich von der nächsten Bundesregierung vor allem Wirtschaftskompetenz: "Wir müssen jetzt tatsächlich wieder ins Wirtschaften kommen, wir müssen nach vorne blicken und wir müssen in diese Richtung alle Fesseln sprengen, dass uns das auch möglich ist." Vor einem Bündnis mit der "wirtschaftsfeindlichen Linken" warnt Röser bei phoenix.

