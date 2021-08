PHOENIX

McAllister: Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan nur bei Respektierung westlicher Prinzipien - Westen muss Afghanistans Nachbarstaaten helfen

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister (CDU/EVP), hat die weitere Entwicklungszusammenarbeit der EU-Staaten mit Afghanistan davon abhängig gemacht, dass die Taliban westliche Grundprinzipien achten. McAllister nannte im phoenix-Interview insbesondere "die Rechte von Frauen und Mädchen sowie von Minderheiten". Das Europäische Parlament habe die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten darüber hinaus aufgefordert, jetzt die internationalen Hilfsorganisationen in den Nachbarländern Afghanistans zu unterstützen, die vielen Menschen werden helfen müssen. "Wir wollen dem UNHCR Unterstützung geben und den Nachbarstaaten Iran, Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan", sagte McAllister. Dies hätten die Außenminister der Mitgliedstaaten auch bereits zugesagt.

McAllister erinnerte daran, dass die Flüchtlingswelle 2015 unter anderem auch dadurch ausgelöst worden sei, dass dem UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR nicht in dem Maße geholfen worden sei, wie es notwendig gewesen wäre. "Daraufhin wurden am Ende im Akt einer Verzweiflung die Essenrationen für die geflüchteten Menschen an der türkisch-syrischen Grenze gekürzt und daraufhin haben sich Hunderttausende auf den Weg gemacht, aus der Südtürkei in Richtung Europa." Die Erkenntnis daraus müsse sein, dass die EU und der gesamte Westen die Nachbarstaaten Afghanistans, die jetzt vor großen Herausforderungen stünden, entsprechend unterstützten, so der Europaabgeordnete.

