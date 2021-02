PHOENIX

internationaler frühshoppen: Lockdown-Überdruss - öffnen trotz dritter Welle? - Sonntag, 28. Februar 2021, 12.00 Uhr

Der Lockdown erschöpft Politik und Bevölkerung. Doch während die Öffnungsdebatte in Deutschland erst allmählich Fahrt aufnimmt, sind andere EU-Länder trotz höherer Inzidenzen weiter, zum Beispiel Österreich. Während man sich dort mit Schnelltests ein Stück Freiheit zurückerobern möchte, sind es andernorts ambitionierte Impfkampagnen, die Lockerungen ermöglichen sollen. In Israel ist es Geimpften per "Grünem Pass" wieder möglich, ins Fitness-Studio oder Theater zu gehen. In Großbritannien stellt Premier Boris Johnson bis Ende Juni sogar die vollkommene Rückkehr zur Normalität in Aussicht. Gleichzeitig rücken die neuen Mutationen das Ende der Pandemie weiter in die Ferne, und nicht nur in Deutschland steigen die Fallzahlen aktuell wieder an. Welche Öffnungsstrategie ist also die richtige?

Wie gehen andere Länder mit Lockerungen um? Wie groß ist die Lockdown-Müdigkeit? Wie hat sich die Lage in Österreich seit den Öffnungen entwickelt? Was ist in Israel nun wieder möglich? Und wie realistisch sind Boris Johnsons Versprechen?

Alfred Schier diskutiert mit:

- Alexandra Föderl-Schmid, Süddeutsche Zeitung (Österreich) - Susanne Glass, ARD-Studio Tel-Aviv (Israel) - Haig Simonian, freier Journalist (Großbritannien) - Ulrich Reitz, Focus Online (Deutschland)

