PHOENIX

"phoenix persönlich": Irene Mihalic zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 09. Oktober 2020, 18.00 Uhr

Bonn (ots)

"Es ist doch auch ein völlig falsches Verständnis von Wertschätzung, wenn man sagt: Liebe Polizei, weil wir euch so toll finden, schauen wir nicht ganz so genau hin, wenn mal irgendetwas nicht richtig läuft. - Nein, das ist Nachgiebigkeit gegenüber den Nestbeschmutzern, aber nicht Wertschätzung für die Polizei", sagt Irene Mihalic, Sprecherin für Innenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einer Bundestagsrede. Den Lagebericht zu "Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden", den Bundesinnenminister Horst Seehofer nun vorgestellt hat, hält Mihalic nicht für ausreichend und erneuert ihre Forderung nach einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie zu verfassungsfeindlichen Tendenzen und Rassismus bei der Polizei.

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit der Grünen-Politikerin Irene Mihalic über die Frage, wie ausgeprägt rechtsextremistische Einstellungen bei Polizistinnen und Polizisten sind, was man dagegen tun kann und über ihre eigenen Erfahrungen als Polizistin.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell