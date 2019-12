AOK-Bundesverband

Einladung zum Pressegespräch von Ärzte-Allianz und AOK: Versorgungsverträge in Gefahr

Werden Patientinnen und Patienten auf dem Papier tatsächlich kränker gemacht als sie sind? Schreiben Ärztinnen und Ärzte wirklich Diagnosen auf, die es gar nicht gibt, nur um mehr Geld zu erhalten? Seit Jahren wird im deutschen Gesundheitswesen über diese Fragen gestritten. Der Gesetzgeber hat mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz aus dem Jahr 2017 bereits klargestellt, dass es keine gesonderte Vergütung für die Dokumentation spezifischer Diagnosen ohne Leistungsbezug geben darf. Jetzt will er mit dem "Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz" (GKV-FKG) nachlegen - und bringt damit zahlreiche bewährte Versorgungsverträge für chronisch Kranke in den Regionen in Gefahr. Die Allianz der deutschen Ärzteverbände und die AOK schlagen deshalb Alarm. Warum die geplanten Regelungen problematisch sind und welche Änderungen Ärzte und Kassen fordern, erläutern wir Ihnen bei einem

Pressegespräch am Mittwoch, den 11. Dezember 2019, um 9.00 Uhr im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.

Ihre Gesprächspartner sind: - Dr. Klaus Reinhardt Vorsitzender des Hartmannbundes - Verband der Ärzte Deutschlands e.V. (für die Allianz der deutschen Ärzteverbände) - Martin Litsch Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes

