PHOENIX

phoenix runde - Ausstattung mangelhaft - Schule in Corona-Zeiten - Donnerstag, 1. Oktober 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Schule in Corona-Zeiten: Maske auf und alle 20 Minuten lüften - kann so Unterricht gelingen? Die Krise offenbart die Mängel in Sachen Bildung. Laptops für 800.000 Lehrer soll es geben: Mit dieser Initiative will der Bund die Digitalisierung an Schulen vorantreiben. Doch digitaler Unterricht kann nicht Präsenzunterricht ersetzen.

Wie also funktioniert der Alltag an Schulen bisher in Corona-Zeiten? Wie kann gute Bildung in Corona-Zeiten gelingen? Was brauchen Schulen in dieser Krise?

Anke Plättner diskutiert mit:

Michael Meister, CDU/CSU, Parl. Staatssekretär für Bildung und Forschung

Heinz-Peter Meidinger, Präsident Deutscher Lehrerverband

Annette Rollmann, Publizistin

Dario Schramm, Landesschülervertretung NRW

