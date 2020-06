PHOENIX

Wechsel in der Leitung der phoenix-Ereignisredaktion - Michael Kolz verlässt den Sender

Bonn (ots)

Der langjährige Leiter der Ereignisredaktion und stellvertretende phoenix-Programmgeschäftsführer, Michael Kolz, verlässt auf eigenen Wunsch Ende Juli den Sender. Er übernimmt im August eine neue Tätigkeit als Leiter Regierungsbeziehungen des US-Kommunikationskonzerns AT&T/WarnerMedia für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kolz war seit 2010 stellvertretender ZDF-Programmgeschäftsführer und leitete seitdem die Ereignisredaktion, zunächst zusammen mit Alfred Schier (WDR) und seit 2018 alleinverantwortlich. Darüber hinaus war er als Moderator der Sendungen "phoenix der tag" und "phoenix plus" sowie als Live-Reporter von Parteitagen sowie bei nationalen und internationalen Wahlen regelmäßig auf dem Bildschirm präsent.

"Michael Kolz hat das Programm und die Geschicke des Senders phoenix in verschiedenen Funktionen von Beginn an in entscheidender Weise mitgestaltet, geprägt und weiterentwickelt. Er ist ein exzellenter Journalist, Programmmacher, Redaktionsleiter und weithin geschätzter Kollege. phoenix verdankt ihm viel. Wir bedauern seinen Weggang außerordentlich", so phoenix-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster (ZDF).

phoenix-Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau (ARD): "Ich wünsche Michael Kolz für seine neue Aufgabe alles erdenklich Gute. Er hat mit viel Engagement und Herzblut wesentlich zum Erfolg von phoenix als journalistisch relevantes und verlässliches Qualitätsprogramm beigetragen. Zudem hat er phoenix exzellent auf dem Bildschirm präsentiert. Im Namen aller phoenix-Kolleginnen und Kollegen danke ich ihm für seinen herausragenden Einsatz für phoenix."

Die Redaktion Ereignisse wird bis zur Neubesetzung der Leiter-Funktion kommissarisch von Alexander Kähler und der stellvertretenden Redaktionsleiterin Julia Grimm geführt.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell