PHOENIX

phoenix runde: Andere Hautfarbe, anderer Name - Sind in Deutschland alle gleich? - Dienstag, 9. Juni 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Die Umstände des Todes von George Floyd sorgen nicht nur in den USA für Trauer, Wut und Fassungslosigkeit. Auch in deutschen Städten waren am Wochenende Zehntausende auf den Straßen, um ein Zeichen gegen Polizeigewalt und den alltäglichen Rassismus zu setzen.

Auch hierzulande werden Menschen benachteiligt, ausgegrenzt, sogar angegriffen. Weil sie anders aussehen, weil sie anders reden, weil sie nicht von hier sind.

Woher kommt dieser alltägliche Rassismus? Wie tief verwurzelt ist er in unserer Gesellschaft? Was müssen wir ändern?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Shary Reeves, Moderatorin

- Ahmad Mansour, Autor und Psychologe

- Natasha A. Kelly, Kommunikationssoziologin

- Alev Dogan, Chefreporterin Media Pioneer

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell