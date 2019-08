Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu G 7

Halle (ots)

Inwiefern nutzen aber Gespräche über den Iran ohne die Beteiligung Russlands, das seit der Krim-Annexion zu Recht aus dem einstigen G-8-Kreis ausgeschlossen wurde? Ebenso erscheinen Verhandlungen über den Schutz des Klimas und der Meere, die fortschreitende Digitalisierung sowie die Handelsstreitigkeiten ohne die Einbeziehung Chinas unvollständig und unbefriedigend. Und auch die EU tritt in ihrer aktuellen Verfassung kaum als starke Einheit auf. Mit der Regierungskrise in Italien, dem Ringen um den Brexit und der eigenen Neuausrichtung nach den Wahlen befindet sie sich im Umbruch. So illustrierte der G 7 die derzeitige, beunruhigende Weltlage - die in einem verstörenden Widerspruch zum zur Schau getragenen Lächeln der Staats- und Regierungschefs steht.

