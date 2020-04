PHOENIX

Er ist einer der größten Hoffnungsträger Afrikas: Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed. Im Dezember erhielt er den Friedensnobelpreis für die Aussöhnung mit Nachbar und Erzfeind Eritrea. In Äthiopien ist Abiy Ahmed aber durchaus umstritten. Im Frühling 2018 wurde er von der Einheitspartei zum Premierminister ernannt. Er entließ politische Gefangene, liberalisierte das Land und brachte es auf den Weg zu mehr Demokratie. Aber seine Politik hat auch eine Schattenseite. Im Vielvölkerstaat nehmen ethnische Spannungen zu. Wirtschaftlich entwickelt sich Äthiopien weiter: Ein riesiger Damm soll den Nil stauen, immer mehr Textilfabriken entstehen, doch die Löhne reichen den Näherinnen kaum zum Leben. In diesem Jahr sollten freie Wahlen und damit eine Abstimmung über Ahmeds Politik stattfinden, doch die sind nun wegen der Corona-Pandemie erstmal verschoben. ARD-Korrespondentin Caroline Hoffmann über ein Land auf dem fragilen Weg in Richtung Demokratie.

