PHOENIX

phoenix runde: Nach Johnsons Sieg - Alles klar für den Brexit? Dienstag, 17. Dezember, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Die Neuwahlen in Großbritannien bescheren den konservativen Tories eine absolute Mehrheit im Parlament - und Boris Johnson ein klares Mandat, die Briten endlich aus der EU zu führen. Geht es nach dem Premier, soll der Brexit nun möglichst schnell über die Bühne gehen: Bereits an diesem Dienstag kommt das neue Unterhaus erstmalig zusammen und am darauffolgenden Freitag soll über das Austrittsabkommen abgestimmt werden. Die Zustimmung des Parlaments gilt dank der neuen Mehrheit als gesichert - doch ist der Brexit-Deal damit bereits in trockenen Tüchern?

Wie geht es weiter im Brexit-Drama? Bleibt es bei dem Austrittsdatum 31. Januar 2020?

Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:

Dorothea Siems, Die Welt Isabell Hoffmann, Bertelsmann-Stiftung Bob Ross, Schotte und Dirigent von Blechschaden

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell