PHOENIX

phoenix persönlich: Martin Sonneborn zu Gast bei Alfred Schier

Bonn (ots)

- Samstag, 23. November 2019, 00.00 Uhr - Sonntag, 24. November 2019, 11.30 Uhr

"Krawall und Satire" - so heißt Martin Sonneborns Multimediaspektakel, das er an ausgewählten Abenden in Deutschland präsentiert. Auf Krawall, so scheint es vermutlich seinen politischen Gegnern, ist der fraktionslose Europa-Abgeordnete (Die Partei) auch in seinen Reden im EU-Parlament aus. Als Satiriker liegt das aber natürlich in seiner beruflichen Natur. Der ehemalige Chefredakteur des Satiremagazins Titanic gründete 2004 "Die PARTEI" und vertritt sie seit 2014 im Europäischen Parlament. Im Gespräch mit Alfred Schier bei phoenix persönlich gibt es von Martin Sonneborn weniger Krawall, dafür mehr Satire und noch mehr Inhalte.

