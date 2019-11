PHOENIX

phoenix vor ort: Wahlkampf in Großbritannien - Erstes TV-Duell zwischen Johnson und Corbyn - Dienstag, 19. November 2019, 21.00 Uhr

Großbritannien wählt am 12. Dezember ein neues Parlament, Regierungschef Boris Johnson und sein Herausforderer Jeremy Corbyn treffen am Dienstag, 19. November 2019, zu ihrem ersten Fernsehduell im britischen Kanal ITV aufeinander. phoenix überträgt den Schlagabtausch der Kontrahenten live ab 21.00 Uhr. Im Bonner phoenix-Studio kommentieren Moderator Michael Krons und sein Gast, der britische Journalist Grahame Lucas, die Diskussion in Manchester.

Erwartet wird ein harter Schlagabtausch zwischen Boris Johnson und Jeremy Corbyn. Hauptthema des Wahlkampfs ist der Brexit. Während Johnsons harte Haltung zum Thema klar ist, will Labour einen neuen Deal aushandeln und darüber in einem zweiten Referendum entscheiden lassen. Ein weiteres großes Wahlkampfthema ist die Zukunft des britischen Gesundheitssystems NHS.

