PHOENIX

Das TV-Duell - Wer führt die SPD? - Montag, 18. November 2019, 19.00 Uhr

Bonn (ots)

Es ist das einzige TV-Duell und die letzte öffentliche Debattenrunde vor der SPD-Stichwahl: Am Montag, 18.November 2019, treten die Kandidatenteams Olaf Scholz & Klara Geywitz und Norbert Walter-Borjans & Saskia Esken ein letztes Mal live gegeneinander an. Danach entscheiden die rund 425.000 Parteimitglieder, wer die SPD erneuern soll. Es bleibt spannend - denn der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken lagen in der ersten Runde der Mitgliederbefragung nur rund 1,6 Prozent hinter Scholz und Geywitz.

Julia Grimm (phoenix) und Gordon Repinski (Redaktionsnetzwerk Deutschland) diskutieren zusammen mit den Zuschauern und den beiden verbliebenen Teams, wofür sie als Parteivorsitzende stehen und für welche Themen sie sich einsetzen werden - und wie sie die gebeutelte Partei aus der Krise führen wollen.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell