phoenix vor ort: CSU Parteitag in München - Freitag, 18. Oktober 2019, 14.45 Uhr & Samstag, 19. Oktober 2019

Die CSU trifft sich am Freitag und Samstag zu ihrem Parteitag in München, unter anderem steht die Wiederwahl von Parteichef Markus Söder auf der Tagesordnung, außerdem diskutieren die Delegierten über einen 75-Punkte-Plan, der die Partei "jünger, weiblicher und digitaler" machen soll. phoenix berichtet am Freitag ab 14.45 Uhr live aus München. Für Spannung dürfte in der Olympiahalle auch der Antrag der Jungen Union sorgen, den nächsten Kanzlerkandidaten per Urwahl festzulegen. Damit stellt sich die bayerische Nachwuchsorganisation gegen die Position der Parteichefs von CDU und CSU.

phoenix-Moderatorin Constanze Abratzky freut sich auf spannende Gesprächspartner in der Münchner Olympiahalle, unter anderem begrüßt sie die Journalisten Timo Frasch, FAZ, und Wolfgang Wittl, Süddeutsche Zeitung, sowie den Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuther. phoenix-Reporterin Inge Swolek wird die Stimmen der Delegierten im Saal einfangen, Hans-Werner Fittkau kommentiert das Parteitagsgeschehen.

Auch am Samstag berichtet phoenix ausführlich vom Parteitag. Zu welcher Zeit, hängt vom Verlauf der Brexit-Debatte im britischen Unterhaus ab, die phoenix in einer Sendung ab 9.30 Uhr live überträgt.

