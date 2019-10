PHOENIX

phoenix berichtet vier Stunden vom Deutschlandtag der Jungen Union - Samstag

Bonn (ots)

Umwelt, Nachhaltigkeit, Innovationen statt Verbote: Klimapolitik ist auch beim Bundestreffen der Jungen Union (JU) an diesem Wochenende in Saarbrücken das beherrschende Thema. Von herausragender Bedeutung für die Mutterparteien wird sein, auf welches Verfahren sich die Nachwuchsorganisation der CDU/CSU zur Bestimmung eines Kanzlerkandidaten einigen wird. Stimmt die JU für eine Urwahl, wird auch die Bundes-CDU darüber debattieren, dies hat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zugesagt.

Am Samstag werden neben Gesundheitsminister Jens Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erwartet - ein Schaulaufen möglicher Kanzlerkandidaten. Kramp-Karrenbauer spricht erst am Sonntag. Nach spontaner Ankündigung kommt auch Friedrich Merz zum Deutschlandtag und zwar bereits am Freitag, vor der Urwahlabstimmung.

Moderatorin Ines Arland spricht am Samstag ab 12.30 Uhr mit Prof. Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler an der Universität Bonn, über den Parteinachwuchs und die Kanzlerfrage. Am Sonntag meldet sich phoenix-Reporter Michael Krons ab 9.45 Uhr aus Saarbrücken.

Termine:

Samstag, 12. Oktober 2019, 12.30 - 14.15 Uhr: phoenix vor Ort, live vom Deutschlandtag der Jungen Union

Sonntag, 13. Oktober 2019, 9.45 - 12.00 Uhr: phoenix vor Ort

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell