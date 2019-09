PHOENIX

phoenix runde: Streit ums Klima - Was kommt auf die Bürger zu? - Donnerstag, 19. September 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Klimaschutz ja, aber wie? Die GroKo ringt um das Klimapaket. An diesem Freitag will die Bundesregierung erklären, wie sie die Klimaziele 2050 einhalten will. Einer der Knackpunkte: die CO2-Steuer. Der Ausstoß von Kohlendioxid soll demnächst kosten - entweder in Form einer Steuer oder durch die Ausweitung des Emissionshandels. Bei Umweltverbänden und Teilen der Wirtschaft stoßen die bisherigen Vorschläge auf Kritik. Die Zeit drängt, denn am kommenden Montag soll Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem UN-Klimagipfel die Ergebnisse präsentieren. Was kommt auf die Bürger zu? Wer wird belastet, wer profitiert? Wie wirkungsvoll sind die Vorschläge von Union und SPD? Anke Plättner diskutiert mit:

- Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts - Bärbel Höhn, ehem. Vors. Umweltausschuss Deutscher Bundestag, B'90/Grüne - Diana Kinnert, Autorin und CDU-Mitglied - Franziska Wessel, Aktivistin "Fridays for Future"

http://ots.de/CYASgU

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell