EU-Parlament am Dienstag, 17. und Mittwoch, 18. September 2019 bei phoenix

Der Bonner Parlamentssender phoenix berichtet in dieser Woche ausführlich aus dem EU-Parlament in Straßburg. Die EU-Abgeordneten treffen sich zu ihrer dritten Plenumswoche nach der Europa-Wahl im Mai diesen Jahres. Wichtigste Themen sind die Debatten zum Klima am Mittwochmorgen und zum BREXIT am Donnerstagmorgen direkt um 9.00 Uhr, die phoenix live überträgt. Im Vorfeld der Parlamentsdebatten im Plenum spricht Marlon Amoyal jeweils mit Europa-Abgeordneten über die Strategie ihrer Fraktionen zum Klima und zum BREXIT. Ebenfalls eine bedeutende Rolle wird die, von der zukünftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammengestellte EU-Kommission spielen.

