PHOENIX

phoenix mein ausland: Besseres Leben? Junge Ukrainer in Polen - Sonntag, 19. Mai 2019, 21.45 Uhr

Bonn (ots)

Jedes Jahr kommen mehrere Tausend junge Ukrainer nach Polen: Um hier zu leben und vor allem, um hier zu arbeiten. Fehlende Perspektiven in ihrer Heimat treiben sie ins europäische Nachbarland. Sie kommen mit viel Hoffnung und Ehrgeiz, aber auch mit viel Unsicherheit im Gepäck. Inzwischen leben und arbeiten schon mehr als eine Million Ukrainer in Polen. Zum Beispiel Wolodia: Der 23-Jährige kam vor drei Jahren nach Warschau auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Seine junge Frau war schwanger, und als er in Polen ankam, hatte er weder Geld noch Kontakte. Inzwischen arbeitet er in einer kleinen Pizzeria, wo ihm auch privat geholfen wird. Sein Kind wurde mit Behinderungen geboren, und nun hofft er, seine Tochter und seine Frau nachholen zu können. Wolodia reist regelmäßig in die Westukraine, um dort seine Familie zu sehen und sein Visum zu verlängern. Seine junge Schwester lebt auch schon in Polen.

Hilfe für die Neuankömmlinge gibt es unter anderem im Ukrainski Dom in Warschau. Das ist die zentrale Anlaufstelle für Ukrainer, die Hilfe brauchen: Juristisch, wirtschaftlich oder einfach nur menschliche Zuwendung. Auch Polen kommen dorthin, die nach Arbeitskräften suchen. Doch oft ist der erste Anlaufpunkt für Ukrainer der "Arbeitsstrich" in Piaseczno. Früh am Morgen stehen dort ukrainische Männer und Frauen mit der Hoffnung auf Arbeit.

ARD-Korrespondent Olaf Bock vom Studio Warschau portraitiert in seinem Film junge Ukrainer, die sich auf den Weg gemacht haben - auf der Suche nach einem besseren Leben.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell