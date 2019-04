PHOENIX

phoenix berichtet live über den Sondergipfel des Europäischen Rates zur erneuten Brexit-Verschiebung

Der Ereignis- und Dokumentationssender phoenix hält die Zuschauer am Mittwoch, 10. April 2019, über den Verlauf des Sondergipfels zum Brexit in Brüssel auf dem Laufenden. Die Staats- und Regierungschefs diskutieren unter der Leitung von Ratspräsident Donald Tusk über die Dauer eines weiteren Brexit-Aufschubs bis zum 30. Juni oder über eine Verlängerung von zwölf Monaten oder länger, was bedeuten würde, dass Großbritanniens Bevölkerung sich an der EU-Wahl beteiligen muss. Die Entscheidung über die Dauer der Brexit-Verschiebung, wird am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag erwartet.

phoenix-Reporter Marlon Amoyal ist in Brüssel vor Ort und berichtet über die Entwicklungen am Abend bis in die Nacht hinein. Sobald Ergebnisse vorliegen oder die Ratsmitglieder vor die Presse treten, öffnet phoenix das Programm und sendet live aus Brüssel. Die phoenix runde beschäftigt sich heute um 22.15 Uhr live mit dem Thema "Der Krisengipfel - Brexit-Aufschub in letzter Minute?". Zudem wird es weitere phoenix runden zum Krisengipfel rund um das Brexit-Drama am Donnerstag, 11. April 2019 und Freitag, 12. April 2019, jeweils um 22.15 Uhr, live geben.

