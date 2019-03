PHOENIX

unter den linden: Geld, Glaube, Gemeinschaft - Was hält Europa zusammen? - Montag, 1. April 2019, 22.15 Uhr

Das Brexit-Chaos erschüttert Europa und lehrt uns viele unangenehme Wahrheiten. Es steht für eine tiefe Krise des parlamentarischen Systems in Großbritannien aber auch für die Gefahr einer Sinnkrise der europäischen Idee. Die 27 verbliebenen EU-Staaten demonstrieren Einigkeit in der Brexit-Frage, sind aber in anderen wichtigen Fragen uneins. Es zeigen sich praktische und weltanschauliche Gräben, die längst überwunden schienen. Was also hält Europa gegen die Anfeindungen der Populisten in vielen Ländern zusammen? Wie stark ist die Solidarität unter den Mitgliedsstaaten? Welche Rolle spielt die Religion, der Glaube? Fällt Europa wieder zurück in ein rein ökonomisches Projekt?

Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit:

- Prof. Wolfgang Huber, ehem. Ratspräsident EKD - Gregor Gysi, Die Linke, Präsident Europäische Linke

