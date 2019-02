PHOENIX

Kampf um Venezuela, phoenix plus, Dienstag 19. Februar 2019, 13.15 Uhr

Der Machtkampf zwischen dem autoritären Präsidenten Nicolás Maduro und dem Oppositionsführer Juan Guaidó verschärft sich. Während der amtierende Staatschef Maduro keine Hilfsgüter ins Land lässt und damit eine Versorgungskrise ausgelöst hat, übt der selbst ernannte Interimspräsident Guaidó mit Massenprotesten Druck auf die Regierung aus. Das EU-Parlament erkannte den 35-jährigen Guaidó als rechtmäßigen Übergangsstaatschef an. Zudem plädieren Deutschland und mehrere andere europäische Staaten für neue und faire Wahlen.

Das phoenix plus "Kampf um Venezuela" beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen in Venezuela. Moderator Florian Bauer hat im Studio den Politikwissenschaftler der Universität Münster Dr. Ricardo Lagos Andino als Gast. Der Lateinamerika-Experte schlägt einen Dialog aller Teilnehmer vor, der zu einer Versöhnung und zu freien Wahlen führen kann. Für einen erfolgreichen Dialog benötige man einen ehrlichen Vermittler, so Lagos Andino.

Das phoenix plus "Kampf um Venezuela" durchleuchtet verschiedene Perspektiven und Interessen aus Sicht der USA, EU sowie Russland. Dazu werden ZDF-Korrespondent Stefan Leifert aus Brüssel sowie die WDR-Korrespondentin Birgit Vinich aus Moskau zugeschaltet.

