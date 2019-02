PHOENIX

unter den linden: Bürgerdemos von links bis rechts - Wie verändern die Proteste unser Land? - Montag, 18. Februar 2019, 22.15 Uhr

Auf den Straßen und Plätzen Europas tut sich was: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger demonstrieren! In Deutschland reicht das Spektrum von Pegida über die Proteste im Hambacher Forst bis zu Pulse of Europe, in Frankreich waren es zuletzt die Gelbwesten. Längst ist dabei von einer neuen Protestkultur die Rede. Denn sie hat keinen politisch einheitlichen Ursprung.

Darüber diskutiert Moderator Helge Fuhst mit seinen Gästen:

- Beatrix von Storch, AfD, MdB, stellvertretende Bundessprecherin - Arndt Klocke, Bündnis 90/Die Grünen, MdL NRW, Fraktionsvorsitzender

