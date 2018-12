phoenix vor ort: SPD-Europadelegiertenkonferenz - Sonntag, 09. Dezember 2018, 13.30 Uhr

Bonn (ots) - Die SPD trifft sich am Sonntag in Berlin, um ihre Kandidatenliste für die Europawahl im Mai zu beschließen. phoenix berichtet ab 13.30 Uhr von der Europadelegiertenkonferenz. Unter anderem stehen die Vorstellungsreden der Spitzenkandidaten Katarina Barley und Udo Bullmann auf der Tagesordnung. Erwartet wird auch ein gemeinsamer Auftritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles und des am Vortag in Lissabon zum Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemokraten gewählten Niederländers Frans Timmermans. phoenix-Hauptstadtkorrespondent Erhard Scherfer ist vor Ort und erwartet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ebenso zum Interview wie die stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Delara Burkhardt, die ebenfalls für das Europaparlament kandidieren wird.

Im Vorfeld der Delegiertenkonferenz hatte es in der Partei großen Unmut über den Vorschlag von Nahles und Klingbeil für die Europaliste gegeben. Langgediente und erfahrene Europapolitiker waren dabei auf hintere und damit diesmal aussichtslosere Listenplätze verschoben worden. Parteichefin Nahles wollte damit ihr Versprechen einlösen, die Liste "jünger und weiblicher" zu machen.

