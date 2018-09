phoenix vor ort: Aktuelles zum Ausgang der Parlamentswahl in Schweden - Sonntag, 09. September 2018, 23.15 Uhr

Bonn (ots) - Schweden hat gewählt! phoenix berichtet über den Ausgang der Parlamentswahl in Schweden. Kommt es zum Rechtsruck im Parlament? Oder haben sich die etablierten Kräfte durchsetzen können? Was bedeutet das Ergebnis für die Zukunft Schwedens? Auf diese Fragen wird Moderator Alfred Schier zusammen mit seinen Gästen Daniela Marquardt, Korrespondentin des Schwedischen Rundfunks in Berlin und Dr. Tobias Etzold, Stiftung Wissenschaft und Politik und Vorsitzender Forum Nordeuropäische Politik unter anderem eingehen.

