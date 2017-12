phoenix Live: SPD-Bundesparteitag in Berlin - Donnerstag, 7. Dezember 2017, ab 10:00 Uhr

Bonn/Berlin (ots) - Eigentlich sollte der Bundesparteitag der Startpunkt für eine Erneuerung sein. Doch nun scheint es so, als stehe die SPD vor der Spaltung: Der Zick-Zack-Kurs der Parteispitze in Sachen Großer Koalition sorgt in Teilen der Partei für großen Ärger. Viele Parteimitglieder lehnen eine große Koalition mit der Union kategorisch ab. Vor allem die Jungsozialisten sind gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot und haben mit der Petition "NoGroko" bereits mehr als 10.000 Stimmen gesammelt. Bekommt Schulz beim Parteitag in Berlin ein Mandat für die viel zitierten "ergebnisoffenen Gespräche" mit der Union? Und mehr noch: Mit welchem Ergebnis wird Schulz als Parteivorsitzender wiedergewählt? phoenix berichtet in einem mehr als 20-stündigen Sonderprogramm bis Samstag live aus Berlin.

Donnerstag stimmt die Dokumentation "Macht und Ohnmacht - Das Dilemma des Martin Schulz" die Zuschauer ab 10.00 Uhr auf den Parteitag ein. Der Sozialdemokrat bekennt in dem Film: "Es gibt in meinem Leben Punkte, die sind nicht verrückbar. Einer dieser Punkte ist, dass ich sage, was ich denke, auch dann, wenn ich dafür Nachteile in den Kauf nehmen muss."

Ab 10.30 Uhr berichtet phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer live vom Berliner Messegelände. Bei ihm zu Gast ist der Politologe Uwe Jun von der Universität Trier, der das Parteitagsgeschehen einordnet. Mit den Journalisten Angela Ulrich, rbb-Hörfunkkorrespondentin, und Majid Sattar, politischer Korrespondent der FAZ in Berlin, spricht Scherfer über ihre Erwartungen an den Parteitag. Die Wahl des Parteivorsitzenden wird am ersten Tag für 18.00 Uhr erwartet. Off-Kommentatoren sind Hans-Werner Fittkau und Jeanette Klag.

Am Freitag geht die Live-Berichterstattung aus Berlin ab 9.15 Uhr weiter, am Samstag um 9.30 Uhr.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell