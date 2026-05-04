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Digitale Therapiebegleitung bei ADHS und Autismus: Asklepios-Tochter Minddistrict veröffentlicht neue CME-zertifizierte Online-Fortbildung

Hamburg (ots)

Angebot für Fachkräfte ist On-Demand und kostenlos

Die E-Health-Plattform Minddistrict, ein Unternehmen der Asklepios Gruppe, erweitert ihr digitales Bildungsangebot für medizinisches Fachpersonal. In Zusammenarbeit mit der Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll wurde eine neue, kostenlose On-Demand-Fortbildung zum Thema "Digitale Interventionen in der psychotherapeutischen Behandlung von ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)" entwickelt. Das Fortbildungsangebot richtet sich gezielt an Ärzt:innen sowie psychotherapeutische Fachkräfte. Ziel ist es, fundiertes Fachwissen über die Diagnose und Behandlung von ADHS und Autismus mit praxisnahen digitalen Lösungsansätzen zu verknüpfen.

Expertenwissen aus der klinischen Praxis

Die Fortbildung wurde gemeinsam mit Privatdozentin Dr. Mandy Roy, leitende Oberärztin in der Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll (Hamburg), konzipiert. Dr. Roy teilt darin ihre langjährige Expertise in der Behandlung dieser Krankheitsbilder. Die Inhalte gliedern sich in drei wesentliche Schwerpunkte:

ADHS: Diagnosekriterien, zentrale Merkmale und Herausforderungen im Alltag.

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Einblicke in Kernsymptome und Besonderheiten bei der Betreuung von Patient:innen.

Digitale Interventionen: Anwendungsmöglichkeiten digitaler Tools zur Unterstützung der Therapieergebnisse und Flexibilisierung der Betreuung.

Ergänzend gibt Dr. Stella Fangauf, Psychologin und Leiterin Content Entwicklung bei Minddistrict, einen Einblick in die praktische Umsetzung mit der Minddistrict-Plattform und stellt individuell zuschneidbare Programme für Patient:innen vor.

Flexibel fortbilden und CME-Punkte sammeln

Das Angebot ist von der Ärztekammer Berlin zertifiziert. Fachkräfte können nach Abschluss der Lernerfolgskontrolle insgesamt 4 CME-Punkte für ihr Fortbildungskonto sammeln.

Die Fortbildung ist als On-Demand-Video konzipiert, sodass die Teilnahme zeitlich und örtlich flexibel möglich ist. Interessierte Fachkräfte können sich in drei einfachen Schritten über das Online-Formular auf der Minddistrict-Website anmelden.

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