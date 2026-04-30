Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Dr. Holger Raphael wird Mitglied der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH

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Hamburg (ots)

Daniel Amrein verlässt Asklepios auf eigenen Wunsch

Dr. rer. oec. Holger Raphael (54) wird zum 1. August 2026 die Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH verstärken und bringt seine umfangreiche Erfahrung in der Gesundheitsökonomie und im operativen Klinikmanagement mit. Er ergänzt das Team der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, der aktuell Joachim Gemmel, PD Dr. Sara Sheikhzadeh und Matthias Meyer angehören. Dr. Raphael tritt die Nachfolge von Daniel Amrein an, der die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum 30. April 2026 verlässt.

Dr. Raphael wechselt von der Helios Kliniken GmbH, für die er seit dem Jahr 2011 sehr erfolgreich verschiedene Häuser verantwortet hat. Nach seinen Stationen als Klinikgeschäftsführer an den Standorten Helmstedt, Bochum-Linden und Duisburg leitete er seit 2019 als Geschäftsführer das Universitätsklinikum Wuppertal. Zudem verantwortete er als Cluster-Lead die Region "Bergisch Land", der unter anderem Kliniken in Schwelm und Niederberg angehören.

Er vereint fundiertes theoretisches Verständnis mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Krankenhausmanagement. Dr. Raphael begann seine Karriere im Gesundheitswesen im Jahr 2000, nachdem er Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum mit den Schwerpunkten Gesundheitsökonomie, Wirtschaftsinformatik und Unternehmensprüfung studiert hatte.

"Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Raphael einen sehr angesehenen Experten für unser Führungsteam gewinnen konnten. Dank seiner beeindruckenden Karriere, die von der Führung kleinerer Einrichtungen bis hin zur Leitung eines Klinik-Clusters reicht, ist er eine hervorragende Ergänzung unseres Führungsteams. Wertvoll werden insbesondere seine Erfahrungen in der Umsetzung der Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen und seine Kenntnisse in der Führung einer privaten Medizinhochschule sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Joachim Gemmel, Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH.

"Ich möchte mich gleichzeitig bei Daniel Amrein für über drei Jahre der erfolgreichen und konstruktiven Zusammenarbeit in der Geschäftsführung der Hamburger Asklepios Kliniken bedanken. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute für seine private und berufliche Zukunft", so Joachim Gemmel.

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