Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Kliniken: Anstieg psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen ist alarmierend. Hilfe ist möglich

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Hamburg (ots)

Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren psychische Erkrankungen im Jahr 2024 für 18,9 Prozent, also fast jede fünfte der stationären Krankenhausbehandlungen von 10- bis 19-Jährigen verantwortlich - ein Anstieg um 3,4 Prozent gegenüber 2023. Besonders häufig betroffen waren Depressionen, Angststörungen und Essstörungen, was auf eine wachsende psychische Belastung hinweist. PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken Gruppe, sieht dringenden Handlungsbedarf: "Diese alarmierenden Zahlen spiegeln eine gesellschaftliche Herausforderung wider, die wir nicht ignorieren können. Als einer der führenden Klinikbetreiber Deutschlands mit über 160 Standorten ist Asklepios bestens positioniert, um durch ganzheitliche Ansätze zu helfen. Unser Fokus liegt auf Prävention, digitaler Unterstützung und einer nahtlosen Versorgungskette vom niedrigschwelligen Angebot bis zur stationären Intensivtherapie."

Asklepios betreibt mehrere auf Psychiatrie spezialisierte Fachkliniken sowie psychiatrische Tageskliniken, Medizinische Versorgungszentren und Ambulanzen für Kinder und Jugendliche. "Wir fordern eine stärkere Finanzierung präventiver Maßnahmen in der Gesetzlichen Krankenversicherung und einen Bürokratieabbau, damit wir die notwendigen Ressourcen haben, um den betroffenen Kindern und Jugendlichen noch besser zu helfen", so PD Dr. Sheikhzadeh. Asklepios stehe für eine zukunftsweisende Versorgung bereit.

Engagement von Asklepios über das Fürstenberg Institut und Minddistrict

Das Fürstenberg Institut, gegründet von Reinhild und Werner Fürstenberg und Teil der Asklepios Gruppe, berät Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende seit über 35 Jahren rund um mentale Gesundheit. Da die Nachfrage nach Unterstützung bei psychischen Belastungen vonseiten Jugendlicher und deren Eltern immer weiter anstieg, wurde 2024 die Fürstenberg Foundation, eine bundesweit tätige gemeinnützige Organisation, ins Leben gerufen. Sie fördert gezielt die mentale Gesundheit von Jugendlichen und ihrem sozialen Umfeld und bietet konkrete Unterstützung an. "Jugendliche sind die Säulen unserer Zukunft. Nur wenn psychisch erkrankte junge Menschen rechtzeitig Hilfe bekommen, können sie zu starken Erwachsenen werden", erklärt Reinhild Fürstenberg. Dank eines 18-köpfigen Jugendbeirats ist die Arbeit der Foundation zudem ganz nah an der Zielgruppe dran.

Zusätzlich verfügt Asklepios über die digitale Plattform Minddistrict, die evidenzbasierte, alterspezifisch angepasste Online-Therapieprogramme für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 11 Jahren anbietet und bereits an vielen Standorten der Gruppe sowie als White-Label-Lösung auch in anderen Einrichtungen erfolgreich im Einsatz ist. Die Online-Therapieprogramme von Minddistrict ermöglichen eine flexible Unterstützung sowohl als Selbsthilfe als auch im Zusammenspiel mit Behandler:innen und reduzieren den Bedarf an stationären Behandlungen um bis zu 30 Prozent. Die Online-Therapieangebote sind vielfältig. Es gibt mehrere spezialisierte Online-Module für psychiatrische Störungsbilder bei Jugendlichen, konkret: "Mein Weg aus der Depression" (für 14-18-Jährige mit depressiven Symptomen; Inhalte: Psychoedukation, Stimmungs-/Aktivitätsbeobachtung, Verhaltensaktivierung, kognitive Umstrukturierung, Rückfallprävention), oder "Ängste meistern: Schritt für Schritt (für Jugendliche mit Agoraphobie/Panik; Expositionstraining, kognitive Interventionen). Für Kinder ab 11 Jahren bietet Minddistrict unter anderem ein Modul für den Umgang mit Gefühlen an. Schlafprobleme und Konzentrationsstörungen können ebenso adressiert werden wie eine Alltagsstrukturierung. Außerdem gibt es spezielle Elternmodule wie "Erziehung - Gemeinsam stark". Zudem bietet das spezielle Modul "Raus aus der Klinik - und jetzt?" ein Nachsorgeprogramm nach dem stationären Aufenthalt an. Das Modul "Not less but better - Digitale Kompetenz stärken" ist ein validiertes Modul für die gesunde Nutzung von Social Media und greift daher ein aktuelles Thema auf.

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