Hisense Gorenje Germany GmbH

Hisense kündigt drittes FIFA World Cup-Sponsoring an und präsentiert RGB-MiniLED-Technologie

Bild-Infos

Download

Garching (ots)

Hisense, führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat auf der IFA 2025 bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Rolle als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026(TM) fortsetzt. Damit unterstreicht Hisense die seit 2018 bestehende enge Partnerschaft mit der FIFA.

Seit dem Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2018 hat Hisense zahlreiche globale Aktivierungen umgesetzt: Markenpräsenz bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, Content-Kooperation über FIFA+ im Jahr 2022, Einsatz von Hisense-Technologie bei den VAR-Entscheidungen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM)- und nun das Sponsoring der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM). Jeder dieser Schritte stärkt die internationale Sichtbarkeit von Hisense und verdeutlicht das Engagement, das Fan-Erlebnis weltweit zu verbessern.

Catherine Fang, Vice President der Hisense Group, betont, dass Fußball für Vision, Leidenschaft und gemeinsame Werte stehe, die Fans auf der ganzen Welt verbinden. Das Ziel von Hisense sei, Fans das Gefühl zu vermitteln, das Spiel so intensiv zu erleben, als säßen sie im Stadion. Mit einer konsequent nutzerorientierten Strategie und kontinuierlichen Investitionen in Display-Innovationen - von HDR über Laser-TV bis hin zur neuesten RGB-MiniLED-Technologie - möchte Hisense immersive Seherlebnisse schaffen, die die Schönheit des Spiels zelebrieren und Menschen enger zusammenbringen.

Auf der IFA 2025 stellt Hisense seinen neuesten RGB-MiniLED-TV vor, der neue Maßstäbe in der Bildqualität setzt - mit gesteigerter Farbtreue, höherem Kontrast und verbesserter Helligkeit. Die Produkteinführung unterstreicht die Rolle von Hisense bei der Neudefinition visueller Standards und bei der Entwicklung der nächsten Generation von Home-Entertainment.

Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, würdigt die langjährige Partnerschaft mit Hisense und den hohen Stellenwert der gemeinsamen Zusammenarbeit. Die FIFA erkenne die starke Innovationskraft und das Engagement von Hisense für Fußballfans weltweit an. Im Hinblick auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) freue man sich darauf, gemeinsam Millionen von Haushalten weltweit die Faszination des Turniers näherzubringen.

Mit der FIFA WM 2026(TM), die erstmals in drei Ländern mit 48 teilnehmenden Teams ausgetragen wird, verfolgt Hisense das Ziel, Milliarden Wohnzimmer in Logenplätze zu verwandeln - damit Fans überall das Spiel so intensiv genießen können wie nie zuvor und das Motto "Own the Moment" Realität wird.

Weitere Informationen zu Hisense: www.hisense.de

Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell