Asklepios Klinik St. Georg eröffnet innovatives Ambulantes Neurologisches Therapiezentrum

Veranstaltung mit Senatorin Schlotzhauer sowie Ex-Bürgermeister von Dohnanyi und Ulla Hahn am 18. Februar

Robotik, Virtual Reality und spezialisierte Gang-, Arm- und Kognitionstherapie

Technologie trifft Therapie - für den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben. In der Asklepios Klinik St. Georg eröffnet mit dem Ambulanten Neurologischen Therapiezentrum (NTZ) ein innovativer Ort für modernste neurologische Therapie. Ziel des Zentrums ist es, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit zukunftsweisenden Technologien wie Robotik und Virtual Reality zu verbinden und so ambulante Therapien wirksamer, individueller und motivierender zu gestalten. Ein zentrales Merkmal des NTZ ist der enge interdisziplinäre Ansatz: Die Therapien, die in spezialisierten "Reha-Labs" stattfinden, werden von allen beteiligten therapeutischen Disziplinen gemeinsam begleitet. Das NTZ schließt eine Versorgungslücke für Menschen mit komplexen neurologischen Erkrankungen, indem es konventionelle Therapien mit Robotik, Virtual Reality und spezialisierter Gang-, Arm- und Kognitionstherapie unter einem Dach verbindet. In dieser Form ist das neue Angebot im norddeutschen Raum, wenn nicht bundesweit, einzigartig.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung des NTZ und zu einem geführten Rundgang durch die hochmodernen "Reha-Labs" ein.

Termin und Ort:

Mittwoch, 18. Februar 2026, 11:00-13:00 Uhr

Asklepios Klinik St. Georg, Haus I, EG

Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg

(Parken: Bitte benutzen Sie den Besucherparkplatz an der Lohmühlenstraße)

Programm:

Begrüßung: Kirsten Kolligs , Geschäftsführende Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg

, Geschäftsführende Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg Grußwort: Melanie Schlotzhauer , Senatorin, Behörde für Gesundheit, Soziales und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg

, Senatorin, Behörde für Gesundheit, Soziales und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg Medizinische Perspektive: Dr. med. Ernst Walther , Chefarzt Frührehabilitation, Asklepios Klinik St. Georg

, Chefarzt Frührehabilitation, Asklepios Klinik St. Georg Ambulante Therapie nach Schlaganfall, Patienten- und Angehörigenperspektive: Dr. Dr. hc. Ulla Hahn-von Dohnanyi , Autorin und Herausgeberin, und Dr. Klaus von Dohnanyi, ehemaliger Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

, Autorin und Herausgeberin, und Dr. Klaus von Dohnanyi, ehemaliger Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Neurologisches Therapiezentrum - das Konzept: Matthias Diener und Mira Spitkowski, Leitungen Neurologisches Therapiezentrum

Hinweis: Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung gibt es für Medienvertreter:innen die Möglichkeit zur Besichtigung der Therapiebereiche mit Demonstrationen der robotikgestützten und technologiebasierten Therapieangebote.

