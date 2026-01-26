Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Kliniken in Südhessen: Gunnar Schramm wird neuer Regionalgeschäftsführer (RGF)

Hamburg (ots)

Bisheriger RGF Jan Voigt wechselt ans UKGM

Zum 1. Februar 2026 übernimmt Gunnar Schramm die Regionalgeschäftsführung bei Asklepios in Südhessen. Der studierte Betriebswirt folgt auf Jan Voigt, der die Regionalgeschäftsführung seit September 2020 innehatte und zum 1. April 2026 als Kaufmännischer Geschäftsführer an das zur Asklepios Gruppe gehörende Universitätsklinikum Marburg wechselt.

Der gebürtige Würzburger Gunnar Schramm kommt von den Helios Kliniken zu Asklepios. Zuletzt trug er seit Juli 2024 als Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikclusters Oberbayern Verantwortung. Das Cluster umfasst das Helios Amper-Klinikum Dachau, die Helios Amper-Klinik Indersdorf, das Helios Klinikum München West und die Helios Klinik München Perlach. Zuvor war er bereits seit 2015 in unterschiedlichen Klinikmanagementpositionen bei Helios tätig, unter anderem über drei Jahre an der Helios Klinik Miltenberg-Erlenbach, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Region Südhessen.

"Mit Gunnar Schramm haben wir einen außerordentlich erfahrenen Klinikmanager für unsere Region Südhessen gewinnen können. Er wird in seiner neuen Funktion bei Asklepios insbesondere seine hervorragende Expertise in der Schnittstellenfunktion zwischen operativem Geschäft und strategischer Ausrichtung innerhalb eines großen Klinikclusters einbringen können", sagt Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe.

"An Jan Voigt geht mein ausdrücklicher Dank für die hervorragend geleistete Arbeit. Er hat in der Region Südhessen die strategische Partnerschaft mit dem zur Gruppe gehörenden Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) maßgeblich vorangetrieben. Wir freuen uns, dass Jan Voigt seine Expertise künftig im UKGM einbringen kann. Der Wechsel ist ein bedeutendes Signal für die zunehmende Integration der drei Asklepios-Teilkonzerne ASKLEPIOS, RHÖN und MEDICLIN. Dieser Know-how-Transfer findet in alle Richtungen innerhalb des Konzerns statt - sowohl im kaufmännischen als auch im medizinischen Bereich - zum Wohle unserer Patienten", so Walker.

"Ich wünsche Gunnar Schramm einen guten Start bei Asklepios in Südhessen und Jan Voigt viel Erfolg in seiner neuen Funktion als Kaufmännischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums Marburg", sagt Marco Walker.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell