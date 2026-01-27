Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Klinikum Harburg ist weltweit führend beim Implantieren von Zungenschrittmachern

Hamburg (ots)

Routiniertes Team, zufriedene Patient:innen: 2025 wurden mehr als 120 Implantate zur Behandlung der Schlafapnoe eingesetzt

HNO-Chefarzt Prof. Dr. med. Thomas Verse ist einer der führenden Schlafmediziner Deutschlands

Insgesamt fast 300 Zungenschrittmacher eingesetzt

Das Team der HNO-Abteilung im Asklepios Klinikum Harburg unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Verse ist weltweit führend bei der Implantation von Zungenschrittmachern gegen gefährliche nächtliche Atemaussetzer (obstruktive Schlafapnoe). Insgesamt wurde die innovative Technik im vergangenen Jahr bei mehr als 120 Patient:innen eingesetzt. Kaum eine andere Klinik weltweit erreicht diese Eingriffszahl. Es gibt nur zwei Hersteller (Genio, Inspire) mit jeweils einem Zungenschrittmachermodell, und bei einem ist das Asklepios Klinikum Harburg weltweit die Nr. 1 bei den Implantationszahlen, beim anderen Modell in Europa die Nr. 1. Damit gibt es in Deutschland aktuell keine HNO-Abteilung, die über eine größere Routine beim Einsetzen von Zungenschrittmachern verfügt.

Das Team der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Thomas Verse behandelt jährlich mehr als 500 Patient:innen mit Schlafbeschwerden wie obstruktiver Schlafapnoe (OSA). Daran leiden etwa 3,7 Millionen Menschen in Deutschland - oft unbewusst. Symptome sind etwa Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer. Betroffenen drohen gesundheitliche Schäden, wenn die Erkrankung nicht behandelt wird - neben chronischer Tagesmüdigkeit stehen insbesondere Herzkreislauf-Erkrankungen im Vordergrund. Das Team von Professor Verse und seinem leitenden Oberarzt Dr. med. Björn Beckedorf bietet ein umfassendes Therapiespektrum an - dazu gehört auch der innovative " Zungenschrittmacher": Bei einem minimal-invasiven chirurgischen Eingriff wird dem Betroffenen ein kleines Implantat eingesetzt, das abends über eine Fernbedienung aktiviert wird und das Erschlaffen der Zunge und somit den Verschluss der Atemwege verhindert. Die Implantationsdauer liegt heute regelhaft unter einer Stunde.

"Wir implantieren Zungenschrittmacher seit mehr als zehn Jahren erfolgreich und verfügen über eine sehr große Routine in dem Bereich. Dadurch können wir die Narkose geringhalten und damit auch die Belastung durch den Eingriff. Dass wir zum Teil zehn Eingriffe an einem Tag durchführen können, belegt, wie eingespielt unser Team ist", berichtet der über die Hamburger Grenzen hinaus anerkannte Schlafmediziner Prof. Verse. Insgesamt haben die Spezialist:innen der HNO im Asklepios Klinikum Harburg bereits fast 300 Zungenschrittmacher eingesetzt. Zungenschrittmacher werden in auch in den Asklepios Kliniken Altona und St. Georg implantiert. Alle drei Asklepios Kliniken bieten dazu Informationsveranstaltungen an:

Gut für Hamburg

Mit der Implantation von Zungenschrittmachern bereichert das Asklepios Klinikum Harburg das Angebot im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Medizin (HNO) der Asklepios Kliniken Hamburg. Das Asklepios Klinikum Harburg gehört zu den sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung, die Asklepios in Hamburg betreibt. Dazu kommen vielfältige ambulante fachärztliche und therapeutische Angebote in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Therapiezentren. Patient:innen profitieren bei der Implantation von Zungenschrittmachern von der interdisziplinären Behandlung innerhalb der Kliniken und der standortübergreifenden Zusammenarbeit in den Asklepios Kliniken Harburg, St. Georg und Altona. Bereits seit 20 Jahren ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell