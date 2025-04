Laverana GmbH

Gemeinsam mit Kindern für die Zukunft

lavera Naturkosmetik, Life Terra und There For Trees starten Aufforstungsprojekt in der Schweiz

Englischberg (ots)

lavera Naturkosmetik, die Life Terra Stiftung und die Schweizer NGO There For Trees haben erstmals ein gemeinsames Pflanzprojekt zur Wiederherstellung von Waldökosystemen im Süden von Bern gestartet. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern des Lorraine Schulhauses Bern und des Schulkreises Bümpliz wurden 1.100 Bäume gepflanzt. Ziel ist es, die Biodiversität der Wälder zu fördern und ein widerstandsfähiges Ökosystem zu schaffen, das den Herausforderungen des Klimawandels standhält.

Ein Meilenstein für die Schweizer Wälder

Diese Initiative markiert die erste Expansion von Life Terra und lavera Naturkosmetik in die Schweiz und setzt einen bedeutenden Impuls für nachhaltige Forstwirtschaft im Alpenraum. Im Fokus steht die Wiederherstellung degradierter Waldflächen mit einer Mischung aus 11 einheimischen Baumarten, darunter Pseudotsuga menziesii, Quercus robur und Tilia cordata. Die Baumarten wurden von lokalen Forstexperten sorgfältig ausgewählt, um den künftigen klimatischen Bedingungen gerecht zu werden.

Junge Generationen als Treiber des Wandels

Ein zentraler Aspekt des Projekts ist die aktive Einbindung der jungen Generation. Gemeinsam mit lokalen Schulen wurden Waldausflüge und Pflanzaktionen organisiert, um das Bewusstsein für Natur- und Klimaschutz zu stärken. "lavera Naturkosmetik hat sich schon immer für Nachhaltigkeit eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit Life Terra und ihren Partnern ermöglicht es uns, auf sinnvolle Weise direkt zu handeln. Indem wir die junge Generation einbeziehen, hoffen wir, ein lebenslanges Engagement für den Schutz der Natur zu wecken und den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv - und mit viel Spaß - für Umweltthemen einzusetzen", erklärt Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte von lavera Naturkosmetik.

Gemeinsam für eine grünere Zukunft

Das Aufforstungsprojekt ist Teil der langfristigen Strategie von lavera Naturkosmetik, die sich mit dem lavera Waldprojekt auf ökologische Renaturierung und Klimaschutz konzentriert. "Wälder übernehmen unglaublich wichtige Funktionen. Wir freuen uns, dass wir dank dieser Zusammenarbeit mehrere Waldausflüge mit Schulklassen organisieren können. So fördern wir das Bewusstsein für Natur und Umwelt und leisten einen kleinen, aber wichtigen Beitrag für gesunde und zukunftsfähige Wälder in der Schweiz", ergänzt Janosch Bremauer, CEO von There For Trees.

Auch Sven Kallen, Gründer der Life Terra Stiftung, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: "Mit diesem Projekt setzen wir ein Zeichen für die ökologische Vielfalt und die Anpassung an den Klimawandel. Es ist ein wichtiger Schritt, um Gemeinschaften in ganz Europa zu vereinen. Wir freuen uns, unsere Aktivitäten in der Schweiz mit einem Partner wie lavera Naturkosmetik zu starten, der unsere Vision teilt, aktiv zu werden und dabei auch die jüngeren Generationen einzubinden. Dieses Projekt ist besonders wichtig, da es die Schweizer Gesetzgebung unterstützt, die den Fokus auf die Förderung der biologischen Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der Wälder legt - ein dringendes Anliegen in Zeiten zunehmender Klimaschwankungen."

Über die Life Terra Stiftung:

Life Terra ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Amsterdam und Barcelona, die von der Europäischen Kommission durch das LIFE-Programm kofinanziert wird. Ihr Ziel ist es, die Beziehung zur Natur wiederherzustellen und durch kommunale Baumpflanzungsinitiativen zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen. Life Terra fördert die Anpflanzung von Bäumen, unterrichtet künftige Generationen durch seine Terra Mission-Initiative und entwickelt Technologien zur Erfassung und Überwachung von Bäumen. www.lifeterra.eu

Über Lavera Naturkosmetik:

lavera. Naturkosmetik und Forschung

Seit der Gründung der Marke lavera im Jahr 1987 verfolgt Gründer und Inhaber Thomas Haase das Ziel, Naturkosmetik für jede:n zugänglich zu machen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung zählt das Familienunternehmen mit seinen mehr als 450 Mitarbeiter:innen zu den Pionieren der Naturkosmetik. Das fundierte Wissen über Pflanzen- und Naturkraft basiert auf höchsten wissenschaftlichen Standards. lavera arbeitet kontinuierlich daran, die Welt durch seine Produkte und sein Engagement nachhaltiger zu gestalten. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. www.lavera.de

Über There For Trees

Die Organisation "There-for-You" mit Sitz in der Schweiz ist eine gemeinnützige Plattform, die Spenderinnen und Spender mit wirkungsvollen Projekten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Tierschutz, humanitäre Hilfe und Klimaschutz zusammenbringt. Die 2020 gegründete Organisation begann mit Projekten wie dem Bärenschutzgebiet Arosa und hat seitdem ihre Reichweite erweitert. Eine ihrer herausragenden Initiativen, "There-for-Trees", die 2021 ins Leben gerufen wurde, arbeitet mit dem Crowther Lab der ETH Zürich zusammen, um die wissenschaftlich begleitete Wiederaufforstung zu fördern. Dieses Projekt unterstützt lokale Schulgruppen bei der Anpflanzung einheimischer Bäume, um die CO2-Bindung zu verbessern, und beginnt in der Schweiz. www.there-for-you.com

