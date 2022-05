Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutschlands Beste Online-Portale 2022

Verbrauchervotum mit über 43.000 Kundenstimmen - Auszeichnung der besten Online-Portale in 62 Kategorien

Berlin/Hamburg (ots)

Informieren, vergleichen, finden, buchen - Online-Portale sind eine wichtige Anlaufstelle in vielen Lebenslagen. Welche Anbieter in der Gunst der Nutzerinnen und Nutzer aktuell ganz oben stehen, beantwortet die Befragung "Deutschlands Beste Online-Portale 2022", bei der 43.183 Kundenmeinungen eingingen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensenders ntv zeichnen heute die beliebtesten Unternehmen in 62 Kategorien aus; die feierliche Preisverleihung findet in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Test, Donnerstag, 19. Mai 2022, 18:35 Uhr).

Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen etwa 11880.com, Businessbike, Fewo-direkt, Idealo, Immowelt.de, Musterhaus.net, Myhammer, Neuwagen24.de, Secret Escapes und Stepstone. "Insgesamt 604 Online-Portale wurden in der groß angelegten Befragung bewertet. Unter den Ausgezeichneten finden sich auch zahlreiche Spezialisten, die der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind, aber bei der aktiven Nutzerschaft eine hohe Wertschätzung genießen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Ratgeber-Magazine: "Unabhängige Verbraucherinformation ist eine der journalistischen Prämissen von ntv. Dies drückt sich auch in dem Kunden-Award der besten Online-Portale aus, der von uns mitgetragen wird und der einen hohen Nutzwert für jedermann bietet."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 604 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 437 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenmeinungen eingingen.

PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-PORTALE 2022"

(alphabetische Sortierung)

REISE & MOBILITÄT

Auto-Abo

Cluno, Finn.Auto, Vive La Car

Bootsverkauf & -ankauf

ADAC Skipper-Portal, Boot24.com, Boote.de

Camper-Sharing

Paul Camper, Yescapa

Campingportale

Camping.info, Eurocamp, Pincamp

Carsharing

Flinkster, Hertz24/7, Miles

E-Mobilität

Smarter-fahren.de, The Mobility House

E-Roller-Sharing

Emmy, Felyx, Stella

Fahrrad-Abo

eBike Abo, Swapfiets

Ferienhausportale

Fewo-direkt, Novasol, Traum-Ferienwohnungen.de

Gebrauchtwagenportale

Autoscout24, Heycar, Mobile.de

Hotelbuchungsportale

Booking.com, Check24, HRS

Kfz-Werkstatt-Portale

Autobutler, Autoreparaturen.de, Fairgarage

Kreuzfahrtportale

Dreamlines.de, Kreuzfahrtberater.de, Oceando.de

Neuwagenportale

Carwow, Neuwagen24.de, Sixt-Neuwagen.de

Parkplätze

Ich-parke-billiger.de, Parkandfly.de, Parkos

Reiseschnäppchen

Secret Escapes, Urlaubsguru, Urlaubspiraten

Tankkosten-Vergleich

Clever-tanken.de, Ich-tanke.de, Mehr-tanken

Wohnmobilvermietung

McRent, Rent and Travel, Roadsurfer

Wohnmobilvermittlung

Best Camper, Camperdays, CU Camper

Yachtcharter

Argos, Boataround, Yachtcharterfinder.com

SHOPPING

Marktplätze Privatanbieter

Ebay Kleinanzeigen, Etsy, Vinted

Preissuchmaschinen

Billiger.de, Guenstiger.de, Idealo

Rabattportale

Coupons.de, Gutscheine.de, Gutscheinpony

Schnäppchenportale

Dealbunny.de, Dealdoktor, Mydealz

UNIVERSAL & FINANZEN

Branchenverzeichnisse

11880.com, Das Örtliche, Gelbe Seiten

Crowdinvesting Unternehmen & Projekte

Bettervest, Companisto, Invesdor (ehem. Kapilendo und Finnest)

Fahrradleasing-Portale

Businessbike, Eurorad, Jobrad

Goldankauf

Dein-Goldankauf.de, Goldankauf123.de, Moneygold.de

Gold-Vergleichsportale

Gold-Preisvergleich.de

Kreditportale

Credimaxx, Creditplus, Maxda

Leasingportale

Abcfinance, Leasingmarkt.de, Vehiculum

Leasing-Vergleichsportale

Goleasy, Sparneuwagen.de

Online-Rechtsberatung

Advocard, Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum

Universal-Vergleichsrechner

Check24, Tarifcheck.de, Verivox

Vergleichsrechner Finanzen & Versicherungen

Baufi24, Finanzcheck.de, Vergleich.de

BERUF

Jobbörsen Berufseinsteiger

Aubi-Plus, Ausbildung.de, Staufenbiel Institut

Jobportale

Stellenanzeigen.de, Stepstone, Xing

Spezialjobbörsen

Das Auge, Experteer.de, Yourfirm

Studenten- und Aushilfsjobs

In Staff, Jobruf, Studiwork

TECHNIK & GERÄTE

Cloud-Anbieter

Google Drive, Strato Hidrive, Your Secure Cloud

Mietportale Geräte/Maschinen

HKL Baumaschinen, Klarx

Mietportale Technik

Everphone, Grover, Liverental.de

Webhosting-Anbieter

Domain Factory, Host Europe, Ionos by 1&1

WOHNEN & HAUSHALT

Energietarif-Wechselportale

Cheapenergy24, Switchup.de, Wechselpilot

Handwerkerportale

Aroundhome, Myhammer, Wirsindhandwerk.de

Hausbauportale

Fertighaus.de, Fertighauswelt.de, Musterhaus.net

Haushaltshilfe/Kinderbetreuung

Betreut.de, Book A Tiger, Mr. Cleaner

Heizöl-Preisvergleich

Fast Energy, Heizoel24.de

Immobilienportale

Immoscout24, Immonet.de, Immowelt.de

Maklervermittlung

123Makler, Hausgold, Immoverkauf24

Online-Textilreinigungen

Jonny Fresh, Persil Service Online, Waschmal

Überregionale Handwerksbetriebe

Kesselheld, Thermondo

Umzugsportale

Movinga, Umzug.de, Umzugsauktion.de

WG-Portale

Housing Anywhere, WG-Gesucht.de, WG-Suche.de

FREIZEIT

Hochzeitsportale

Hochzeitsplaza.de, Weddix, Zankyou

Kochboxen

Hellofresh, Marley Spoon

Lieferservice

Lieferando.de, Online-Pizza.de, Pizzeria.de

Mietportale Universal

Erento, Miet24.de

Online-Lotto-Anbieter

Lotto.de, Lotto24, Tipp24.de

Portale Zeitschriften-Abos

Leserservice.de, Lorenz-Leserservice.de, Readly

Restaurant-Portale

Love-veggie.com, Opentable, Thefork

Wetterportale

Deutscher Wetterdienst, Wetter.com, Wetter.de

