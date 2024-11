GOLDENE BILD der FRAU

Starke Frauen, große Emotionen und viele Überraschungen: Das war die GOLDENE BILD der FRAU 2024/ Heike Rath gewinnt mit ihrem Projekt "Lichtstrahl Uganda e.V." in diesem Jahr den Publikumspreis

Sichtlich gerührt nahm Heike Rath den mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreis der GOLDENEN BILD der FRAU entgegen. "Ich bin überwältigt, diesen Preis zu bekommen", freute sich die Gründerin von "Lichtstrahl Uganda e.V.". "Mit dem Preisgeld können wir eine Versorgungsstation für unterernährte Kinder aufbauen." Gestiftet wurde der Preis zum fünften Mal von der Deutschen Postcode Lotterie, die erstmals auch alle anderen Projekt-Preisgelder förderte.

Zuvor hatte Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in ihrer Rede das Engagement aller Preisträgerinnen gewürdigt: "Gerade Frauen spielen in vielen Bereichen der Gesellschaft eine entscheidende Rolle. In der Politik, der Wissenschaft, der Kunst oder - wie heute Abend gesehen - in sozialen Belangen. Sie setzen sich für Gleichheit, Bildung, Umwelt- und Menschenrechte ein und haben oft einen großen Einfluss darauf Gesellschaften positiv zu verändern. Oft wirken sie im Hintergrund, aber sie leisten Großartiges. Ihre Stimmen und ihre Taten sind unverzichtbar für eine bessere Zukunft. Unsere bessere Zukunft."

Die festliche Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU im Hamburger STAGE Theater Neue Flora fand bereits zum 17. Mal statt. Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende und Verlegerin der FUNKE Mediengruppe, zeigte sich in ihrer Begrüßungsrede begeistert von dem Engagement der Preisträgerinnen und ging dabei auch auf die aktuellen Umstände ein: "In diesen unsicheren Zeiten, in denen wir mit einschneidenden politischen Umbrüchen zu tun haben, ist es besonders wichtig und richtig, die GOLDENE BILD der FRAU zu feiern. Wir müssen positive Gegenwelten schaffen und uns darin bestärken, sinnvolle Projekte aufzusetzen, Gutes zu tun."

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten standen den Preisträgerinnen zur Seite und lenkten die Aufmerksamkeit auf deren wichtige Projekte:

Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann würdigte die unermüdliche Arbeit, die Elena Lierck (43) aus Dresden leistet: Nach zwei Corona-Infektionen wird Elenas heute 15-jährige Tochter zum Pflegefall. Diagnose ME/CFS. Elena, eine ehemalige Leistungssportlerin, gründet daraufhin den Verein "NichtGenesenKids", um den rund 140.000 in Deutschland betroffenen Kindern und deren Familien zu helfen, Forschung voranzutreiben und über die Risiken der Erkrankung aufzuklären.

Auch Hilly Skoric (31) freute sich über die Auszeichnung. Die Ingolstädterin wurde mit 15 straffällig, saß als junge Frau im Gefängnis, brachte während der Haft ihr Kind zur Welt. Inzwischen arbeitet Skoric als Anti-Gewalt-Coach und ist mit ihrem Verein "Hilf-Reich e.V." ein Rettungsanker für Mädchen und Jungen in schwierigen Situationen. Überreicht wurde ihr der Preis von Kabarettist Florian Schroeder, dessen Vater im Gefängnis saß. Von Rapper Eko Fresh gab es dazu noch Konzertkarten für Hilly und ihre Schützlinge.

Heike Rath (55) aus Münster gründete 2010 den Verein "Lichtstrahl Uganda e.V." und hat gemeinsam mit den Menschen vor Ort unter anderem eine Klinik, Schulen, ein Kinderheim und Farmen aufgebaut. Neben den 14.000 Patienten und 4000 Schwangeren, die jedes Jahr in der Medizinstation versorgt werden, werden auch 600 Mädchen und Jungen in der Schule unterrichtet, 54 Kinder im Akut-Krisenhaus betreut. Außerdem hat Heikes Team über 140 Jobs für Einheimische geschaffen. Heikes Tochter Zoe (28) steht immer an der Seite ihrer Mutter - und fand auch berührende Worte auf der Bühne.

Soziale Netzwerke sind leider oft ein Ort für Hass und Hetze - eine Erfahrung, die auch Peter Maffay machen musste. Und so ließ die Rocklegende es sich nicht nehmen, Anna-Lena von Hodenberg (42) für ihre gemeinnützige GmbH "Hate Aid" zu ehren. Die Berlinerin unterstützt Betroffene von digitaler Gewalt - und setzt sich für Menschenrechte im Internet ein. Allein im letzten Jahr waren es mehr als 1450 Menschen, die Unterstützung bei HateAid fanden. Insgesamt kümmerte sich die Initiative schon um 4500 Betroffene von digitaler Gewalt.

Eine ganz besondere Überraschung erlebte "Superheldin" Dagmar Schwan (44) aus Saarbrücken. Sie war nach Hamburg gereist, um mit ihrem Verein "Helden für Herzen e.V." im "Wonder Woman"-Kostüm ein krankes Mädchen zu überraschen - und stand plötzlich vor Moderator Kai Pflaume, der sie mit auf die GOLDENE BILD der FRAU-Bühne nahm. Der Sonderpreis 2024 für Dagmar Schwan! Bundesweit organisiert sie "Superhelden-Besuche" bei schwerstkranken und sozial benachteiligten Kindern, um ihnen Kraft, Mut und Lebensfreude zu schenken. Dafür bedankte sich der kleine Vin (8, leidet an einem seltenen Gen-Defekt) bei der Gewinnerin. Der Sonderpreis der GOLDENEN BILD der FRAU ist mit 10.000 Euro dotiert, ebenfalls gestiftet von der Deutschen Postcode Lotterie.

Musikalische Highlights präsentierte Sänger und Songwriter Tim Bendzko: Er eröffnete die Verleihung mit seinem Hit "Hoch". Und auch sein EM-Song des Sommers "Komm schon!" durfte an diesem Abend nicht fehlen.

Und das sind die Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU 2024:

Mitra Kassai (52) holt mit ihrer Initiative "Oll Inklusiv" ( www.oll-inklusiv.de) in Hamburg Seniorinnen und Senioren aus der Einsamkeit.

Prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich / auf der Bühne: Katja Burkard / Tim Mälzer

Heike Rath (55) aus Münster hat mit ihrem Verein "Lichtstrahl Uganda e.V." ( www.lichtstrahl-uganda.de) in der Stadt Gulu gemeinsam mit den Menschen vor Ort Klinik, Schule, Kinderheim und Farmen aufgebaut.

Prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich / auf der Bühne: Gesine Cukrowski / Tochter Zoe

Anna-Lena von Hodenberg (42) aus Berlin berät mit ihrer gemeinnützigen GmbH "HateAid" ( www.hateaid.org) Opfer von digitaler Gewalt und setzt sich für Menschenrechte im Internet ein.

Prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich / auf der Bühne: Nova Meierhenrich / Peter Maffay

Hilly Skoric (31) wurde mit 15 kriminell, kam ins Gefängnis - und ist heute Anti-Gewalt-Coach und verhindert mit ihrem Verein "Hilf-Reich e.V." ( www.hilfreichev.com), dass Teenager auf die schiefe Bahn geraten.

Prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich / auf der Bühne: Jan Hartmann / Florian Schroeder

Elena Lierck (43) setzt sich mit ihrem Verein "NichtGenesenKids e.V." ( www.nichtgenesenkids.de) für Kinder mit Long Covid und ME/CFS ein und kämpft für mehr Aufklärung, Unterstützung und Forschung.

Prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich / auf der Bühne: Christian Kahrmann / Laura Lindemann

Dagmar Schwan (44) aus Saarbrücken gründete den Verein "Helden für Herzen e.V." ( www.heldenfürherzen.de) und organisiert "Superhelden"-Besuche bei schwerstkranken und sozial benachteiligten Kindern.

Diesjähriger Sonderpreis, dotiert mit 10.000 Euro Fördergeld, gestiftet von der Deutschen Postcode Lotterie.

Nach diesem Abend gehören nun bereits 98 Frauen zum Netzwerk der starken Frauen. Erstmals zeichnete der Verein GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V. die Preisträgerinnen aus.

