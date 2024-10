neoshare AG

neoshare AG steigt mit neuer Tochtergesellschaft neoshare Real Estate GmbH in die Immobilienberatung ein und verstärkt das Führungsteam mit José Martínez, Spitzenvertreter der Immobilienwirtschaft

Frankfurt am Main (ots)

Mit der Neugründung der neoshare Real Estate GmbH setzt die neoshare AG ein klares Zeichen für die zentrale und nachhaltige Bedeutung der Verbindung von Technologie und Beratung. Die neoshare Real Estate GmbH, als Teil der neoshare Group, wird mit ihren tech-enabled Dienstleistungen im Bereich Transaktion, Valuation sowie Debt & Structured Finance einen nachhaltigen Beitrag zu mehr Effizienz, gesteigerter Qualität und Datensicherheit in der Immobilienberatung beitragen. Dabei wird das klare Ziel verfolgt, den Kunden das beste Angebot hinsichtlich Geschwindigkeit und Beratungsqualität in einem integrierten Ökosystem anzubieten, um umfassende Synergien für deren Erfolg zu nutzen.

Personalie: José Martínez wechselt von Groß & Partner zu neoshare

José Martínez, der zum 1. Oktober 2024 als Gesellschafter und Geschäftsführer bei Groß & Partner ausscheidet, bringt eine beeindruckende Karriere mit in sein neues Amt. Zuvor war er 27 Jahre bei BNP Paribas Real Estate Deutschland tätig, wo er zuletzt als Geschäftsführer wirkte. Sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Immobilienberatung, Projektentwicklung und ESG hat ihm einen hervorragenden Ruf in der Branche eingebracht.

In seiner neuen Funktion bei neoshare wird Martínez die strategische Ausrichtung der neoshare Real Estate GmbH mitgestalten und insbesondere die Innovationskraft und technologische Weiterentwicklung zur Unterstützung der Beratungsdienstleistungen vorantreiben. Gemeinsam mit Piotr Bienkowski und Sascha Baran wird er die Synergie von Technologie und Beratung nutzen, um dem Immobiliensektor ein einzigartiges Lösungsangebot anzubieten.

Nico Singer, Gründer & Co-CEO von neoshare, kommentiert: "Unter der Leitung der Geschäftsführer Piotr Bienkowski, José Martinez und Sascha Baran vereint das Team der neoshare Real Estate GmbH tiefgreifendes Fachwissen und herausragende Erfahrung mit innovativer Technologie. Diese Symbiose ermöglicht es uns, tech-enabled Dienstleistungen anzubieten, die in ihrer Form einzigartig auf dem Markt sind. Die Gründung der neoshare Real Estate GmbH markiert einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg, die digitale Transformation der Finanz- und Immobilienbranche voranzutreiben und Real Estate 4.0 nachhaltig zu verwirklichen. Mit José Martínez als Geschäftsführer und Partner gewinnen wir einen weiteren Spitzenvertreter der Branche und eine ideale Ergänzung zu Piotr Bienkowski, Peter Bigelmeier und Sascha Baran. Besonders freue ich mich, dass Sascha Baran, ein geschätzter Weggefährte, mit seinem starken Team weiterhin einen wesentlichen Beitrag zu unseren Beratungsleistungen leistet und den Bereich Debt & Structured Finance in der Geschäftsführung verantwortet."

Piotr Bienkowski, Vorstand der neoshare AG und CEO der neoshare Real Estate GmbH: "Ich freue mich außerordentlich, José Martínez wieder an meiner Seite zu haben. Unsere langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit bei BNP Paribas hat gezeigt, wie wir gemeinsam große Erfolge erzielen können. Mit José's herausragender Expertise, insbesondere auch aus seiner Zeit bei Groß & Partner und der technologischen Stärke von neoshare schaffen wir bei neoshare Real Estate das perfekte Zusammenspiel aus Spitzenberatung und Technologie. Dieses einzigartige Konzept, das unser Slogan "The People Tech Company" verkörpert, wird entscheidend dazu beitragen, die Branche nachhaltig zu transformieren und für unsere Kunden enorme Mehrwerte zu schaffen."

José Martínez: "Die vergangenen Jahre bei Groß & Partner waren für mich eine wertvolle Zeit intensiver Erfahrungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Experten in Bereichen wie Finanzierung, Vermietung, Produktentwicklung und ESG konnte ich meine Fachkenntnisse vertiefen und mein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge der Projektentwicklung weiter schärfen. Besonders wichtig ist mir dabei die wachsende Bedeutung von ESG, die die Zukunft der Immobilienbranche maßgeblich prägen wird. Der Wechsel zu neoshare gibt mir die Möglichkeit, in einem innovativen Umfeld neue Impulse zu setzen, meine umfassende Erfahrung einzubringen und mit einem großartigen Team, bestehend aus alten Weggefährten und außergewöhnlichen Talenten, die Transformation der Branche voranzutreiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam an zukunftsweisenden Projekten zu arbeiten und tech-enabled Spitzenberatung in den Bereichen Transaktion und ESG anzubieten."

Unternehmensstruktur und strategische Ausrichtung

Die neoshare Real Estate GmbH fungiert als zentraler Beratungsarm der neoshare Group und bietet spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Transaction Services, Debt & Structured Finance, und Valuation an. Unterstützt durch fortschrittliche Technologien und eine KI-gestützte Plattform, ermöglicht neoshare Real Estate ihren Kunden, Finanzierungsstrukturen effizienter zu gestalten und komplexe Transaktionen mit erhöhter Prozesssicherheit abzuwickeln. Die Integration modernster Technologien in Verbindung mit höchster Beratungsqualität gewährleistet eine nahtlose Abwicklung selbst anspruchsvollster Immobilienfinanzierungen- & Transaktionen.

Die neoshare AG trägt die Verantwortung für die technologische Entwicklung und Bereitstellung der AI-First SaaS-Plattform und führt die Unternehmensgruppe strategisch. Diese klare Fokussierung auf technologische Innovation und Beratung setzt neue Maßstäbe in der digitalen Transformation der Immobilienwirtschaft. Die Neugründung der neoshare Real Estate GmbH festigt damit die Position des Unternehmens als Innovationsführer und Enabler für Real Estate 4.0

Über neoshare

Die neoshare AG, als "AI-First Company", versteht sich als Wegbereiterin der digitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft und nimmt als führende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen der Immobilien- und Finanzwirtschaft ein. Mit einem hochqualifizierten Team von über 130 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" als End-to- End-Lösung an. Damit werden nicht nur die Umsetzung und das Management von Finanzierungen hocheffizient gestaltet und digitalisiert, sondern dank eines ganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen ersetzt.

Daneben unterstützt das Team der neoshare Real Estate GmbH seine Kunden bedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen, darunter in den Bereichen Transaction, Debt & Structured Finance und Valuation.

Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklern eine "Single Source of Truth", enorme Effizienzgewinne sowie zusätzliche Sicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.

Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung des Geschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eine umfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung, Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch in der Kooperation mit externen Partnern und Kunden.

Mehr Informationen unter: www.neoshare.de

