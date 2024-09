neoshare AG

neoshare verstärkt sein Team mit Branchen-Champions und baut Vorstand sowie Aufsichtsrat um

München (ots)

Mit Piotr Bienkowski und Dr. Andreas Mattner gewinnt das Unternehmen weitere Spitzenvertreter der Immobilienwirtschaft.

neoshare, die führende KI-gestützte Plattform für die Digitalisierung und Transformation der Immobilien- und Finanzwirtschaft, nimmt bedeutende personelle Neubesetzungen vor, um ihr Wachstum und ihre Innovationskraft weiter zu stärken.

Dr. Andreas Mattner, Aufsichtsratsvorsitzender der Hamborner Reit AG, wird Mitglied des Aufsichtsrats der neoshare AG. Zuvor wirkte er als eine der anerkanntesten Persönlichkeiten der deutschen Immobilienwirtschaft über 15 Jahre als Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).

Matthias Leube, Vorstand der neoshare AG und ehemaliger CEO von Colliers Deutschland, rückt in den Aufsichtsrat auf und wird neoshare in dieser Funktion bei der Weiterentwicklung und insbesondere der internationalen Expansion unterstützen.

Verstärkung des Aufsichtsrats und Vorstands für nachhaltigen Erfolg

Parallel zur Erweiterung des Aufsichtsrates werden im Vorstand strategische Änderungen vorgenommen, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten und die Marktposition von neoshare weiter auszubauen:

Nico Singer , Gründer von neoshare, wird weiterhin die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantworten und die neoshare AG gemeinsam mit Peter Bigelmaier als neuen Co-CEO in einer Doppelspitze führen.

Peter Bigelmaier wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand der neoshare AG und übernimmt nach seinem Ausscheiden bei Colliers spätestens zum Ende des Jahres die Funktion des Co-CEO. Als einer der Gründungsgesellschafter sowie Geschäftsführer von Colliers Deutschland mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche wird seine Expertise eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau und der Verbesserung der Marktposition des Unternehmens spielen.

wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand der neoshare AG und übernimmt nach seinem Ausscheiden bei Colliers spätestens zum Ende des Jahres die Funktion des . Als einer der Gründungsgesellschafter sowie Geschäftsführer von Colliers Deutschland mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche wird seine Expertise eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau und der Verbesserung der Marktposition des Unternehmens spielen. Piotr Bienkowski wird ab dem 01. September 2024 als Vorstand das gesamte Real Estate- und Beratungsgeschäft der neoshare AG verantworten. Bienkowski ist eines der prägendsten Gesichter der Branche und hat in 30 Jahren seiner Tätigkeit, die letzten acht davon als CEO, BNP Paribas Real Estate Deutschland an die Spitze des deutschen Immobilienberatermarktes befördert. Mit dieser Erfahrung wird Bienkowski den Erfolg der neoshare AG wesentlich vorantreiben.

Dominik Wilcken wird die Position des CFO/COO im Vorstand der neoshare AG ab dem 1. Oktober 2024 verantworten. Mit seiner Erfahrung in leitenden Funktionen der Immobilien- und Finanzbranche hat sich Wilcken außergewöhnliches Know-How in den Bereichen Finanzen, Regulatorik und Organisation aufgebaut. Er hatte die Mitverantwortung für die Ausgründung und den internationalen Börsengang des Vorgängerinstituts der pbb (Deutsche Pfandbriefbank AG). Bei seinem letzten Arbeitgeber, dem Bankhaus M.M. Warburg & CO, hatte er die Finanzen und zuletzt die Transformation der traditionsreichen Privatbank geleitet.

wird die Position des im der neoshare AG ab dem 1. Oktober 2024 verantworten. Mit seiner Erfahrung in leitenden Funktionen der Immobilien- und Finanzbranche hat sich Wilcken außergewöhnliches Know-How in den Bereichen Finanzen, Regulatorik und Organisation aufgebaut. Er hatte die Mitverantwortung für die Ausgründung und den internationalen Börsengang des Vorgängerinstituts der pbb (Deutsche Pfandbriefbank AG). Bei seinem letzten Arbeitgeber, dem Bankhaus M.M. Warburg & CO, hatte er die Finanzen und zuletzt die Transformation der traditionsreichen Privatbank geleitet. Jonas Hohmann, Chief Technology Officer (CTO), begleitet Nico Singer und neoshare als Co-Founder bereits seit der ersten Stunde und wird die Bereiche Technology, Product, AI und Data & Foresight ab dem 1. Oktober 2024 im Vorstand der neoshare AG verantworten. Beginnend mit der ersten Zeile Code, und heute mit einem Tech- & Product-Team von knapp 100 Mitarbeitenden, hat Hohmann die AI-First-Strategie von neoshare maßgeblich geprägt und leitet seit der Gründung erfolgreich die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform.

Weichenstellung für Innovation und Expansion

"Es ist mir eine Ehre, mit diesen beeindruckenden Persönlichkeiten für neoshare arbeiten zu dürfen. Wer hätte bei unserer Gründung gedacht, dass wir fünf Jahre später die CEOs und Geschäftsführer der größten Immobiliendienstleister des Landes sowie den Präsidenten des ZIA für uns gewinnen und diese sich aktiv mit all ihrer Kompetenz für neoshare einsetzen. Das in Kombination zu unserer engen Zusammenarbeit mit Volksbanken Raiffeisenbanken untermauert die einzigartige Position von neoshare als Schnittstelle zwischen der Finanz- und Immobilienwirtschaft. Mit unserem außergewöhnlichen Team arbeiten wir an einer konsequenten und digitalen Transformation der Branche für eine nachhaltige Zukunft. Die Neuaufstellung des Managements mit ausgewiesenen Branchenexperten und ihrer geballten Expertise wird uns dabei entscheidend voranbringen", kommentiert Nico Singer, Co-CEO und Gründer der neoshare AG.

Die neoshare AG, als "AI-First Company", versteht sich als Wegbereiterin der digitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft und nimmt als führende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen der Immobilien- und Finanzwirtschaft ein. Mit einem hochqualifizierten Team von 130 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" als End-to-End-Lösung an. Damit werden nicht nur die Umsetzung und das Management von Finanzierungen hocheffizient gestaltet und digitalisiert, sondern dank eines ganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen ersetzt. Ergänzend unterstützt das neoshare Real Estate- und Beratungsteam seine Kunden bedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen, darunter in den Bereichen Transaction, Debt Advisory und Valuation.

Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklern eine "Single Source of Truth", enorme Effizienzgewinne sowie zusätzliche Sicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.

Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung des Geschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eine umfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung, Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch in der Kooperation mit externen Partnern und Kunden.

