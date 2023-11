neoshare AG

Hannoversche Volksbank und Volksbank Düsseldorf Neuss beteiligen sich an Fintech neoshare

München (ots)

neoshare, marktführende SaaS-Plattform für großvolumige Projekt- und Immobilienfinanzierung, gewinnt die Hannoversche Volksbank eG und die Volksbank Düsseldorf Neuss eG im Rahmen einer Beteiligung für sich. Die Beteiligung beider Volksbanken beträgt insgesamt 10 Prozent der Aktien der neoshare AG.

Seit der Gründung 2019 ist es Ziel von neoshare, in einer zukunftsweisenden End-to-End-Lösung die gesamte Verwaltung und Umsetzung von gewerblichen Finanzierungen zu digitalisieren.

Strategische Partnerschaft für die Zukunft der Finanzierung

"Durch diese Investition bekräftigen wir unser stetiges Engagement für Innovationen in der deutschen Finanzlandschaft. Als eine der großen Volksbanken bringen wir unsere umfangreiche Expertise ein, um gemeinsam mit neoshare einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Transformation der für die Genossenschaftlichen FinanzGruppe sehr bedeutsamen gewerblichen Immobilienfinanzierung zu leisten", erläutert Jürgen Wache,Vorsitzender des Vorstandes der Hannoverschen Volksbank, "Innerhalb unserer strategischen Beteiligung sind uns selbstverständlich weitere Volks- und Raiffeisenbanken beziehungsweise Mitglieder der Genossenschaftlichen FinanzGruppe willkommen."

"neoshare revolutioniert die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Mit ihrer Plattformlösung sowie der datengetriebenen Beratungsdienstleistung deckt neoshare die steigenden Bedürfnisse professioneller Immobilienunternehmen und Projektentwickler sowie Banken ab. Mit Genopace haben wir bereits erfolgreich die private Baufinanzierung digital transformiert und ertragreiches Mehrgeschäft für die Volks- und Raiffeisenbanken ermöglicht. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir nun mit neoshare, in der für uns Genossenschaftsbanken deutlich ertragsstärkeren gewerblichen Immobilienfinanzierung, wiederholen. Damit ist neoshare ein Schlüsselpartner für unser Kerngeschäft als Volks- und Raiffeisenbanken", ergänzt Rainer Mellis, Vorstandssprecher der Volksbank Düsseldorf Neuss eG.

"Die Beteiligung der Volksbanken ist neben einer finanziellen Investition vor allem eine strategische Partnerschaft, die neoshare fest in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe verankert und als treibende Kraft in der digitalen Evolution der gewerblichen Immobilienfinanzierung stärkt. neoshare ermöglicht Banken und Immobilienunternehmen bzw. den Partnern und Kunden der Volksbanken eine ungeahnte Effizienz sowie gänzlich neue Form der Kollaboration. Neben der Plattformlösung bietet neoshare den Volks- und Raiffeisenbanken umfassendes Mehrgeschäft durch unser Debt Advisory Team, welches derzeit über 800 Millionen EUR in der Strukturierung für unsere Immobilienkunden mit Kapitalgebern verhandelt", kommentiert neoshare CEO Nico Singer die Beteiligung.

Über neoshare

Die neoshare AG ist Marktführer für Digitalisierung im Bereich großvolumiger Projekt- und Immobilienfinanzierung und versteht sich als Wegbereiter der digitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft. Das Unternehmen bietet mit der SaaS-Plattform "neoshare" eine End-to-End-Lösung, die sowohl die Verwaltung als auch die Umsetzung von Finanzierungen digitalisiert sowie effizient gestaltet, und ersetzt so Insellösungen. Ergänzend begleitet das Team von neoshare Debt Advisory seine Kunden bei Bedarf mit technologiegestützter Strukturierungsberatung.

Für Immobilienunternehmen und Projektentwickler bedeutet die Nutzung von neoshare einen enormen Effizienzgewinn sowie mehr Sicherheit in der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben, welche durch die Digitalisierung von Kernprozessen sowie Debt Advisory entstehen.

Für Finanzinstitute steigert neoshare das Geschäftspotenzial, erleichtert die Risikodiversifikation und optimiert durch Digitalisierung und Teilautomatisierung einen Großteil der operativen Prozesse, sowohl auf interner Seite als auch in der Zusammenarbeit mit externen Partnern und Kunden.

Über Hannoversche Volksbank eG

Die Hannoversche Volksbank eG ist mit einer Bilanzsumme von 8,4 Milliarden Euro eine der leistungsstarken und großen Volksbanken Deutschlands. Sie ist seit über 160 Jahren in der Region Hannover, Hildesheim und Celle aktiv und ist stolz auf die genossenschaftliche Tradition. Eigentümer der Hannoversche Volksbank eG sind mehr als 126.000 Mitglieder. Rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen insgesamt mehr als 240.000 Kundinnen und Kunden. Sie versteht sich als Förderer und wegweisender Begleiter des privaten, freiberuflichen und gewerblichen Mittelstands.

Über Volksbank Düsseldorf Neuss eG

Die Volksbank Düsseldorf Neuss eG ist eine regionale Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von zwei Milliarden Euro und hat ihren Sitz am Finanzplatz Düsseldorf. Das Geschäftsgebiet mit 32 Standorten sowie insgesamt 300 Mitarbeitern erstreckt sich über Düsseldorf, Ratingen und dem Rhein-Kreis Neuss.

